Ce sont près de 1700 jeunes athlètes de l’arrondissement qui se réuniront au Complexe récréatif Gadbois ce week-end à l’occasion de la 45e édition des Jeux du Sud-Ouest. Au-delà des 17 disciplines sportives sur glace, à la piscine et en gymnase, ils auront la chance pour une première fois cette année d’essayer les jeux gonflables Wibit, un parcours à obstacle flottant pour les petits et grands.

Si certains organismes sportifs participants profitent de l’événement pour procéder aux qualifications de leurs athlètes aux Jeux de Montréal qui se dérouleront en avril, c’est surtout la participation qui est mise de l’avant aux Jeux du Sud-Ouest.

«Nous voulons faire vivre aux jeunes l’expérience de «compétition». Tous les athlètes recevront une médaille de participation et ceux qui veulent qualifier leurs athlètes pourront remettre des rubans de 1ère, 2e et 3e place», explique Anyck Paradis, chargée de communication à l’arrondissement.

Les jeunes âgés entre 6 et 15 ans auront l’occasion de tester leurs habiletés dans une panoplie de disciplines, dont le judo, l’haltérophilie, le water-polo et le hockey. Guillaume Paquet, joueur de football des Carabins de l’Université de Montréal et président d’honneur de cette édition, sera là pour les encourager.

Il fera la tournée du complexe sportif pour rencontrer les jeunes athlètes et sera présent lors de la cérémonie d’ouverture officielle des Jeux, le samedi à 13h. Un spectacle de magie et un tirage de prix de présence suivront les allocutions des élus et du footballeur.

Activités

Des activités gratuites seront organisées pour les résidents venus encourager les athlètes, notamment une initiation au jeu Omnikin, du bricolage et des jeux de société. Toutefois, c’est certainement la structure gonflable Wibit qui retiendra le plus l’attention.

Installé chaque dimanche dans la piscine du Parc olympique, c’est maintenant la piscine Gadbois qui accueillera vendredi soir ce parcours où les jeunes peuvent courir, sauter et glisser sur l’eau.

Les spectateurs pourront aussi assister à des prestations d’acrobates et de clowns tout au long du week-end, qui se veut une grande fête sportive pour la communauté du Sud-Ouest.

Les Jeux du Sud-Ouest auront lieu les 2, 3 et 4 février au Complexe récréatif Gadbois, situé au 5485 chemin de la Côte-Saint-Paul.