Nouvelle signalisation pour réduire le trafic

La route pour joindre l’A-720 Ouest pourrait bientôt être moins pénible pour les automobilistes puisque l’intersection des rues Rose-de-Lima et Saint-Antoine sera dotée d’un feu intelligent. L’idée est de prolonger le feu vert pour tourner à droite vers l’entrée temporaire de l’autoroute le plus longtemps possible afin de rendre la circulation plus fluide dans ce secteur résidentiel.

La première étape, l’installation d’une caméra à la sortie de l’A-720 Ouest qui calculera le nombre de voitures en attente, a été réalisée mardi. Lorsque la file d’attente sera suffisamment longue, le feu tournera au vert afin de laisser passer les automobilistes en provenance de l’autoroute. La deuxième étape consiste à installer le feu intelligent, ce qui sera fait dans quelques semaines.

Au grand dam des résidents de la rue Saint-Antoine, dans Saint-Henri, et des automobilistes empruntant cette route, permettre le virage à droite vers l’entrée de l’autoroute en tout temps n’était pas une solution envisageable.

«La problématique au niveau de cette intersection est le camionnage. Lorsque le camion doit prendre la bretelle d’entrée, il empiète sur la voie inverse. Il y aurait donc un risque de collision», mentionne Sylvie Gervais, directrice du maintien de la mobilité chez KPH Turcot, le consortium en charge des travaux de l’échangeur.

Les ingénieurs de l’arrondissement du Sud-Ouest et KPH Turcot sont toutefois encore en train de réfléchir à un moyen de permettre le virage à droite en permanence. L’idée d’installer un radar qui pourrait indiquer la présence de camions lourds ou d’interdire leur présence sur la rue Saint-Antoine a été évoquée par des résidents lors du comité bon voisinage Turcot, qui se déroulait mardi soir.

Mme Gervais a indiqué que ces options seront étudiées.

Trafic

Les travaux de démantèlement de l’A-720 Ouest dans l’échangeur Turcot, débutés en décembre, ont mené à la fermeture des entrées Lucien-L’Allier et Du Fort. Depuis, les automobilistes provenant du centre-ville doivent faire un détour par la rue Saint-Antoine pour accéder à l’entrée temporaire de la rue Rose-de-Lima, ce qui engendre un trafic à haute densité dans l’arrondissement.

Le prolongement du feu vert pour tourner à droite permettra d’éviter un refoulement important de la circulation sur Saint-Antoine.

Les piétons désirant traverser l’intersection auront accès à un bouton pour faire tourner le feu au rouge.