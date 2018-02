Des locataires de Pointe-Saint-Charles à la rue

Forcés de quitter leur logement jugé insalubre et non-sécuritaire par la Ville de Montréal, une quinzaine de résidents de deux immeubles situés sur les rues du Centre et Châteauguay dans Pointe-Saint-Charles se retrouveront sans toit dès le 22 février. Les tentatives des acteurs du milieu de prolonger le délai de trois semaines accordé par l’administration municipale pour la relocalisation se sont avéré infructueuses.

La table de concertation Action-Gardien, les organismes communautaires du quartier et l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) sont unanimes sur le fait que trouver un autre logement dans le quartier à seulement trois semaines de préavis relève de l’impossible.

Ils travaillent fort depuis le 2 février pour trouver un nouveau logement aux personnes qui seront évacuées. Mais, pour le moment, neuf personnes sont injoignables et seulement quatre locataires ont été relocalisés.

Si la ville-centre assure que ceux qui n’auront pas encore trouvé pourront être hébergés temporairement, Hassan El Asri, organisateur communautaire au Regroupement Information Logement (RIL) de Pointe-Saint-Charles, croit qu’ils se retrouveront à la rue.

«Il y a trop d’attente sur la liste de l’OMHM, nous sommes dans un quartier où beaucoup de personnes sont vulnérables. Les résidents seront contraints de déménager très loin de leur quartier», explique-t-il.

Malgré la situation précaire des résidents, la Ville ne changera pas d’idée et ils devront quitter les lieux au plus tard le 22 février. «Le problème avec ce bâtiment en particulier est qu’il présente des problèmes graves pour la santé et la sécurité des locataires, d’où le fait que ça s’est fait de manière précipitée», a expliqué la vice-présidente du comité exécutif, Magda Popeanu, lors du conseil de ville du 19 février.

Problème connu

Les deux immeubles présentent plusieurs non-conformités, notamment en ce qui a trait aux issues de secours, à la structure du bâtiment et au système électrique. La plus récente inspection, datant de décembre, recense également la présence de vermines et de rongeurs en plus de traces d’infiltration d’eau et de moisissures.

La Ville de Montréal a entrepris ses premières démarches avec le propriétaire des deux immeubles en 2010, année de la toute première inspection. À ce moment, les problématiques de non-conformités étaient liées à des questions d’entretien et de salubrité, mais rien n’a été fait pour y remédier.

Toutefois, ni les locataires, ni les organismes du milieu n’ont été avertis avant le 2 février de cette année.

Refus de quitter

À quelques jours de la date butoir, certains locataires croyaient encore en la possibilité que la Ville change d’idée à propos de l’évacuation. «[Les organismes communautaires] vont arranger les choses avec la Ville et nous pourrons encore rester ici 10 ans», soulignait un résident rencontré par TC Media lundi, précisant qu’il refusait de s’en aller.

En entrevue avec d’autres médias, des locataires étaient aussi catégoriques sur le fait qu’ils ne comptaient pas quitter les lieux, notamment en raison du faible coût du loyer. C’est le cas de Samina Saboohi, résidente du bloc de la rue Centre depuis 22 ans et qui paie environ 500$ pour son 4 et demi.

Pour sa voisine, Giulia Giorgi, qui paie son loyer 600$ pour un 5 et demi, c’est tout simplement impossible de trouver un endroit à un prix aussi bas.