Le Salon 1861 accueille la Cuvée d’hiver

Née de l’idée de créer un événement autour des spiritueux québécois et des bières de microbrasserie, la Cuvée d’hiver sera de retour pour une troisième année consécutive du 1er au 3 mars au Salon 1861, dans la Petite-Bourgogne. Ce sera l’occasion pour les épicuriens de l’arrondissement de faire la découverte de produits de chez nous dans une ambiance festive rappelant les années 50.

La fondatrice Nadia Saïdani a eu un véritable coup de foudre pour l’ancien lieu de culte de la rue Richmond converti en espace collectif. «Quand on a découvert le Salon 1861, une ancienne église super bien positionnée et dans un quartier hyper effervescent, on a su que c’était le match parfait», dit-elle, précisant que l’événement était auparavant organisé dans un sous-sol d’église du Plateau Mont-Royal.

Comme chaque année, Mme Saïdani misera sur la qualité et l’originalité des 150 produits québécois qui seront servis. «Nos spécialistes travaillent comme des moines pour dénicher des produits d’exception et des primeurs. Même si les gens sont déjà venus, c’est toujours une expérience. On essaie constamment de se réinventer», explique-t-elle.

Cette 6e édition comportera d’ailleurs son lot de nouveautés, comme un bar à bulles qui les présentera sous toutes leurs formes, du kombucha au cidre, en passant par le mousseux et le champagne.

Autre nouveauté: le jeudi Gin-Gin. Selon la fondatrice, le monde des spiritueux est en plein essor et il était important de le mettre de l’avant. Pour la soirée marquant le départ de l’événement, tous les projecteurs seront donc braqués sur le gin. Six producteurs viendront présenter leur produit en proposant différentes façons de le savourer, que ce soit brut ou en cocktail signature.

Parmi eux, deux microdistilleries du Sud-Ouest, la Distillerie Cirka et la distillerie 1769, seront de la partie. Une classe de maître sera aussi organisée le samedi avec Isabelle Rochette, distillatrice chez Cirka dans Côte-Saint-Paul.

Les à-côtés

Si ce sont les bières de microbrasserie et les spiritueux qui font la renommée de la Cuvée d’hiver, l’événement a aussi d’autres attraits. Côté bouffe, l’organisation a misé sur un menu à la fois réconfortant et alléchant.

Le restaurant mexicain de Saint-Henri, Tacos Victor, sera sur place pour offrir ses généreux tortillas et ses frites maison. À cela s’ajoute du mac’n’cheese, des meatballs, des chips maison et des grilled cheese gastronomiques.

Caractéristique de l’événement depuis ses débuts, l’ambiance des années 50 sera de retour pour cette édition. Des prestations burlesques, des serveurs au look vintage et des groupes de rockabilly ajouteront définitivement une touche unique à l’événement.