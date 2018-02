L'ÉTS accueille le PontPop ce week-end

C’est ce week-end qu’aura lieu la 16e édition du PontPop, un événement permettant aux jeunes de développer des projets scientifiques tout en vivant une expérience mettant de l’avant le travail d’équipe. L’École de technologie supérieure (ÉTS), qui se trouve derrière l’organisation de cette compétition, accueillera plus de 240 participants.

Les élèves de secondaire 3, 4 et 5 ainsi que les étudiants au collégial seront appelés à construire un pont entièrement avec pour seuls matériaux des bâtons de «Popsicle», des cure-dents, de la soie dentaire et de la colle blanche.

L’objectif est de créer une structure pouvant résister à la plus grande force de pression possible, car ils seront appelés par la suite à détruire leur construction à l’aide d’une presse hydraulique. L’outil, spécialement conçue pour l’événement par des étudiants de l’ÉTS, peut appliquer une pression pouvant aller jusqu’à neuf tonnes.

La résistance face à la presse hydraulique, la qualité d’exécution et l’esthétique des ponts construits seront prises en compte pour déterminer l’équipe gagnante. Les meilleurs projets se mériteront près de 10 000$ de prix en argent en plus de 7 000$ en bourses d’études collégiales.

Augmenter l’intérêt

Des jeunes en provenance d’écoles secondaires et de cégeps d’un peu partout au Québec participeront au défi scientifique. Toutefois, aucune école du Sud-Ouest n’y participe cette année.

Mais, l’ÉTS compte sur sa nouvelle collaboration avec Réseau Technoscience, un organisme à but non-lucratif qui a pour but de promouvoir la science chez les jeunes, pour raviver l’intérêt des écoles montréalaises pour cette compétition scientifique d’envergure qualifié comme la plus importante du genre au Québec.

Selon la coordonnatrice de Réseau Technoscience, Fanny Toussaint, les contacts de l’organisme dans le milieu scolaire aideront définitivement à accroître le nombre de participants pour les années futures.

Dans le passé, le nombre de participants a déjà atteint jusqu’à 500 personnes.

Le PontPop ÉTS se déroulera le 23 février de 12h30 à 15h45 et le 24 février de 13h30 à 15h30 à l’ÉTS, au 110, rue Notre-Dame Ouest.