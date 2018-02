Replonger dans le passé

Tant à l’échelle provinciale qu’à l’échelle internationale, les années 60 ont été un point tournant au 20e siècle. Mais quel a été l’impact de la Révolution tranquille sur l’arrondissement du Sud-Ouest? C’est ce que souhaite éclaircir l’exposition de la Société historique de Saint-Henri (SHSH) qui illustre la vie des résidents lors de cette décennie marquée par l’Expo 67 et l’arrivée du métro à Montréal.

Au son des Beatles et du festival de Woodstock, les visiteurs auront l’occasion de faire un voyage dans le temps en sillonnant les allées du local de la Place Saint-Henri où plus de 350 photos et objets historiques seront exposés.

«C’était des années de changement, l’ère de la modernité. Ça a été vécu ici comme partout ailleurs, mais je dirais que l’évolution de la musique a beaucoup touché Saint-Henri. Les petits groupes locaux se sont multipliés», indique Guy Giasson, directeur de la SHSH.

Les résidents se plaisaient à écouter le son de la guitare électrique, très en vogue à ce moment, à la salle Yéyé ou au cercle paroissial Saint-Zotique, maintenant devenu le CRCS Saint-Zotique.

Le passage d’idoles québécoises à la salle du Casino Cartier, l’arrivée du téléviseur dans presque tous les ménages et les danses hebdomadaires ont aussi marqué ces années.

Événement majeur

Si la vie de quartier s’est améliorée à cette époque, avec l’apparition de piscines publiques, de centres sportifs et d’écoles, cela s’est fait au détriment de monuments historiques tel que l’église Saint-Henri, démolie en 1969. Un moment présenté dans l’exposition.

«Tout le quadrilatère où se trouvent présentement la polyvalente Saint-Henri et la piscine a été rasé. On voyait disparaître des grandes institutions au profit d’une polyvalente toute neuve, se rappelle M. Giasson. Mais un moment donné, on a arrêté de raser et il y a eu un mouvement pour protéger le patrimoine».

C’est donc vers la fin de la décennie que l’intérêt pour l’histoire est réapparu, ce qui a donné naissance à la Société historique de Saint-Henri dans les années 1970. L’institution possède à ce jour une vaste collection de 100 000 photos et documents historiques permettant de retracer le passé de ce quartier encore en pleine effervescence.

L’exposition «Moments d’histoire: les années 60» sera présentée du mercredi au dimanche jusqu’au 27 mai au 512 Place Saint-Henri. Entrée gratuite.