Former pour mieux contribuer

S’étant toujours souciée que les enfants grandissent avec des chances égales, Aude Husson a décidé d’en faire son métier en devenant la directrice de l’organisme Station-Familles dans Ville-Émard. Elle a d’ailleurs suivi une formation d’un an sur le leadership rassembleur afin de mieux soutenir les jeunes familles du Sud-Ouest, une opportunité que peu de dirigeants du milieu communautaire ont la chance d’avoir.

La formation donnée par Dynamo, une organisation qui a pour mission d’améliorer les conditions de vie dans les communautés, lui a permis de prendre du recul par rapport à son travail. «Quand on est constamment dans l’urgence, c’est difficile de réfléchir à nos façons de faire», précise Mme Husson.

Les participants se sont rendus à Cammac, un centre de villégiature dans les Laurentides, pendant une semaine à quatre reprises où ils ont été invités à discuter et assister à des ateliers de groupe sur différentes thématiques en lien avec leur mission, comme le travail d’équipe et l’intelligence collective.

«Tout ce que j’apprenais me faisait penser à des situations que j’avais vécues chez Station-Familles, dit-elle. Ensuite, nous revenions au travail et nous avions des devoirs à faire et des choses à tester.»

C’est en février 2017 que Mme Husson a décidé de se lancer dans cette aventure, après que d’autres membres d’organismes du quartier ayant déjà suivi la formation, comme Marcella Sid de la Maison d’entraide et Christine Bernier de la table de concertation, lui aient suggéré de poser sa candidature.

«L’intérêt que j’y voyais était de m’outiller afin d’être encore plus efficace pour réduire les inégalités sociales. C’est notre but à tous dans le milieu communautaire», explique la trentenaire à la tête de Station-Familles depuis deux ans.

Transposer les connaissances

Ayant tout juste complété la formation, Mme Husson souhaite maintenant intégrer son apprentissage à son milieu de travail. «Mon contact avec l’équipe est différent. Je veux qu’elle participe à l’épanouissement de l’organisme autant que moi. Nous devons unir nos forces pour être en mesure de rejoindre le plus de familles possible», souligne celle qui dit que la formation a changé son travail au quotidien.

Depuis 1991, Station-Familles a pour mission d’accompagner les nouveaux parents dans leur rôle et de briser l’isolement des familles en leur offrant la possibilité de se créer un réseau parmi les autres clients de l’organisme.

«Le monde peut parfois être bien injuste et c’est important que tous les enfants grandissent avec les mêmes privilèges. C’est pourquoi nous voulons accompagner les parents en les aidant à stimuler leurs enfants afin qu’ils se développent correctement», souligne la directrice.

À ce jour, plus de 160 personnes du milieu communautaire à travers le Québec ont complété la formation mise sur pied par Dynamo et Centraide.