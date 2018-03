Entraves multiples pendant le week-end de la Saint-Patrick

La circulation dans le sud-ouest de l’Île de Montréal sera grandement perturbée ce week-end en raison de multiples entraves routières. En plus de nombreuses fermetures dans le secteur de l’échangeur Turcot, comme c’est le cas depuis quelques semaines, le pont Champlain sera difficile d’accès. Le défilé de la Saint-Patrick ce dimanche bloquera quant à lui une grande partie des rues du centre-ville.

Du côté de Turcot, la route 136 sera complètement fermée en direction ouest, de même que l’A-20 et ses accès entre la sortie 5 et l’échangeur Saint-Pierre. Les automobilistes qui doivent se rendre dans l’Ouest-de-l’Île devront emprunter l’A-40 ou l’A-520.

L’A-20 Est sera également bloquée entre la sortie 62 et l’entrée en provenance du boulevard Angrignon, tout comme la route 136 Est entre l’échangeur Turcot et l’entrée des rues de la Cathédrale et Notre-Dame au centre-ville.

Cette situation causée par le démantèlement de l’ancienne A-720 se répétera encore pour plusieurs semaines jusqu’en juin.

Pont Champlain

De multiples fermetures causées par le chantier du futur pont Champlain s’additionneront aux entraves de Turcot. L’A-10 Est sera fermée à la circulation entre la sortie 4 et l’Île-des-Sœurs, tout comme les sorties 57-N et 61 de l’A-15 Sud.

Le boulevard de l’Île-des-Sœurs situé sous l’autoroute Décarie sera aussi fermé. Les usagers sont donc appelés à privilégier les ponts Jacques-Cartier et Victoria ainsi que le tunnel Louis-Hyppolyte-La Fontaine pour entrer ou sortir de l’Île.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, il est possible que les fermetures soient annulées ou modifiées.

Défilé Saint-Patrick

En plus de ces deux gros chantiers, le défilé de la Saint-Patrick contribuera à augmenter le trafic dans le centre-ville de Montréal avec des entraves entre les rues Saint-Marc et Jeanne-Manche de 7h à 17h dimanche.

Plus de 50 000 visiteurs sont attendus sur le boulevard de Maisonneuve pour y assister.