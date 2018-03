Le QI finaliste dans un prestigieux concours d’affaires

Le Quartier de l’Innovation (QI) est finaliste au gala Les Mercuriades, un prestigieux concours d’affaires qui célèbre les entreprises d’ici. L’écosystème de l’innovation de Montréal délimité par le boulevard René-Lévesque, le canal de Lachine et les rues McGill et Atwater se mesurera à deux autres candidats dans sa catégorie.

Pour le directeur général du QI, Damien Silès, il était tout indiqué d’appliquer dans la catégorie Entrepreneuriat, relève et transfert d’entreprises puisque ce volet définit l’essence même du QI.

«Nous créons des projets innovants dans tous les domaines, que ce soit social, urbain, industriel ou technologique. Nous sommes partis de rien et maintenant nous avons une vingtaine de partenaires et juste l’an dernier, 600 emplois ont été créés», souligne-t-il.

Chaque partenaire, comme la Maison de l’innovation sociale ou le Fablab, gère son projet de façon autonome, mais bénéficie d’un réseau grâce au QI. «Nous avons une offre pour les entreprises qui veulent s’installer dans le quartier et pour les citoyens ou les étudiants qui veulent participer à nos projets», renchérit M. Silès.

Fierté

Fondé en 2013, mais en fonction depuis trois ans, le QI tentait sa chance au concours récompensant l’entrepreneuriat, l’innovation et l’ambition des entrepreneurs québécois pour la première fois. C’était donc une agréable surprise pour l’équipe d’être choisi comme finaliste.

«C’est une grande fierté. C’est un des plus grands prix au Québec et ça nous donne la possibilité de faire la promotion de façon provinciale du savoir-faire montréalais», atteste M. Silès.

Parmi les entreprises ayant posées leur candidature, celles avec les stratégies les plus innovatrices et les résultats les plus prometteurs ont retenu l’attention du jury.

Les lauréats des 15 catégories seront dévoilés le 19 avril à l’occasion du gala qui se déroulera au Palais des congrès de Montréal.