Jour de la Terre en vue

Les résidents du Sud-Ouest peuvent inscrire dès maintenant leur activité de sensibilisation face aux enjeux environnementaux à l’occasion du Jour de la Terre. Ils pourront participer pour une deuxième année consécutive au concours Mon jour de la Terre pour remporter l’un des 50 prix.

Le mouvement, qui a vu le jour aux États-Unis en 1970, s’est exporté au Québec et à Montréal en 1995.

«On a un calendrier en ligne pour que tout un chacun puisse ajouter son activité et s’engager pour le 22 avril, explique la directrice des communications de l’association Tous les jours, Émilie Chiasson. On veut que les gens soient des acteurs de changements dans leur communauté et qu’ils prennent des moyens pour agir et célébrer.»

Les activités organisées peuvent être privées ou publiques puisqu’on retrouve des acteurs variés comme les écoles, les musées, les bibliothèques, ou encore les citoyens.

Elles peuvent prendre différentes formes, par exemple des conférences, des ateliers, des projections, des expositions ou encore des sessions de bricolage. Elles traitent également de tous les sujets, dont la gestion de l’eau, de l’énergie, du transport, du verdissement.

L’inscription d’une activité pour le Jour de la Terre peut se faire sur internet jusqu’au 22 avril.

Petit geste

Il est également possible de faire une différence en restant chez soi. Dans le Sud-Ouest, les commerces et les résidents sont invités à participer à l’événement Une heure pour la terre le 24 mars, en éteignant leurs lumières ainsi que leurs appareils électroniques et électriques superflus de 20h30 à 21h30.

L’objectif est de repenser en communauté ses actions et ses engagements pour lutter au quotidien contre les changements climatiques.

L’arrondissement du Sud-Ouest participe pour une huitième année consécutive à ce mouvement environnemental.

