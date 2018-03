Démystifier la voiture électrique

Équiterre et l’École de technologie supérieure (ÉTS) uniront leurs forces afin de briser les mythes entourant le transport électrique à l’occasion d’un Rendez-vous branché. Outre la présentation de projets novateurs de groupes d’étudiants et d’une conférence sur les enjeux environnementaux découlant de la consommation d’essence, il sera possible de tester plusieurs modèles de voitures électriques dans les rues de Griffintown le 28 mars.

«Même si le Québec est deuxième en matière de vente de voitures électriques au Canada, tout juste derrière l’Ontario, les gens hésitent encore à s’en procurer une, parce qu’ils pensent que c’est trop dispendieux ou que la charge électrique est insuffisante pour le nombre de kilomètres qu’ils ont à parcourir», explique Marilène Bergeron, chargée de projets chez Équiterre.

Ces idées préconçues s’avèrent fausses selon l’experte. «Oui, ça coûte plus cher à l’achat, mais les économies faites sur l’essence et l’entretien de la voiture compensent largement l’investissement de départ. Et les gens ont souvent tendance à surévaluer leur kilométrage», précise-t-elle.

L’idée est donc d’informer les étudiants de l’établissement universitaire, ses employés, mais aussi les résidents et les travailleurs du secteur sur les bienfaits d’acquérir un véhicule électrique. Une dizaine de modèles seront d’ailleurs à la disposition des visiteurs pour un essai routier, comme le Chevrolet Spark EV, le Nissan Leaf 2018 et la Smart Fortwo Electric Drive.

Projets novateurs

Le fait de tenir l’événement dans les locaux de l’établissement universitaire de Griffintown permettra de mettre en valeur les talents locaux. Plusieurs groupes d’étudiants seront sur place pour dévoiler leur projet en matière de transport à la foire qui se déroulera sur l’heure du midi.

On y verra, entre autres, le club étudiant Chinook, qui présentera son véhicule éolien ou encore le club étudiant Éclipse qui mettra de l’avant son véhicule fonctionnant à l’énergie solaire.

Plusieurs start-ups du Centech, le propulseur d’entreprises en démarrage de l’ÉTS, présenteront également leurs produits en matière de transport individuel, collectif et actif.

L’événement s’inscrit dans la campagne que mène Équiterre un peu partout au Québec depuis bientôt quatre ans. Il s’agit toutefois de la première édition du Rendez-vous branché dans les locaux de l’ÉTS.

Le Rendez-vous branché se déroulera le 28 mars de 11h30 à 19h dans le hall principal de l’ÉTS, au 1100, rue Notre-Dame Ouest.