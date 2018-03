Ouvert ou fermé à Pâques?

Le long week-end de Pâques arrive à grand pas. Alors que certains seront en congé le vendredi 30 mars, d’autres ne travailleront pas le lundi 2 avril.

Afin de planifier vos activités, voici un résumé de ce qui sera ouvert et fermé pendant le congé pascal.

Dimanche 1er avril

OUVERT

– Pharmacies

– Dépanneurs et petites épiceries

– Succursales SAQ Express et Classique

– Marchés publics comme Atwater et Jean-Talon

– Le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal ainsi que tous les autres musées montréalais, sauf exception

– Bibliothèques

– Centre sportif de la Petite-Bourgogne

FERMÉ

– Centres commerciaux, boutiques, points de vente et épiceries à grande surface

– Succursales SAQ Sélection, Signature et Dépôt

– Le centre Saint-Charles, le complexe récréatif et la piscine Gadbois ainsi que la maison de la culture Marie-Uguay seront ouverts le samedi 31 mars

Vendredi, samedi et lundi

OUVERT

– Centres commerciaux, boutiques, points de vente et épiceries à grande surface

– Marchés publics

– Toutes les succursales de la SAQ

– Le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal ainsi que tous les musées montréalais, sauf exception

– Bibliothèques

– Le centre Saint-Charles, le complexe récréatif et la piscine Gadbois ainsi que la maison de la culture Marie-Uguay seront ouverts le samedi 31 mars

FERMÉ

– La plupart des bureaux de la Ville de Montréal, soit les bureaux d’arrondissement, les bureaux Accès-Montréal et les différents points de service

– Plusieurs installations sportives et culturelles seront fermées. Il est préférable de téléphoner avant de vous présenter.

Collecte de déchets

Il n’y a aucun changement à l’horaire pour les services de collecte de déchets, des gros morceaux, du recyclage et des résidus alimentaires.

Les écocentres suivent l’horaire habituel les jours fériés.

Transport en commun

Les horaires d’autobus et du métro de la Société de transport de Montréal (STM) seront sujets à changement vendredi et lundi. Vérifiez avant vos déplacements.