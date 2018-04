Brunch sucré

Le centre de loisirs Monseigneur Pigeon se transformera en cabane à sucre le temps d’une journée. En plus du typique repas composé d’œufs, de jambon et de bacon, la 11e édition du Brunch du temps des sucres offrira aux résidents d’Émard – Saint-Paul des tours de calèches et une visite de la fermette aménagée à l’extérieur de l’établissement de la rue Angers.

L’ambiance de la cabane à sucre se retrouvera surtout dans la musique folklorique qui jouera pendant le dîner et la fameuse tire sur neige. «Deux services sont prévus. Un à 10h30 et l’autre à 12h30, histoire que tout le monde puisse s’asseoir à une table», précise Mélanie Duchesne, responsable aux événements spéciaux.

L’expérience sera complète grâce aux diverses animations extérieures, dont les ateliers de maquillage et les balades dans les rues de Côte-Saint-Paul.

Chaque année près de 300 billets sont vendus et Mme Duchesne prévoit qu’un nombre équivalent de convives profitera de la journée du 8 avril.

Le Brunch du temps des sucres aura lieu le 8 avril au centre de loisirs Monseigneur Pigeon (5550, rue Angers) de 9h30 à 15h. Coût: 5$ par personne.