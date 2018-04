Nouveau chantier dans le Sud-Ouest

La rue Saint-Patrick sera le théâtre d’un nouveau chantier dès cette semaine et ce jusqu’en décembre. La Ville de Montréal procédera à la reconstruction des égouts, des conduites d’eau principales et secondaires ainsi que des trottoirs, entre les rues Island et Wellington dans Pointe-Saint-Charles.

Les automobilistes se dirigeant en direction Est devront emprunter les rues de Laprairie, Centre et Wellington, alors que les camionneurs devront passer par les rues D’Argenson, Butler et Wellington. Dans le sens contraire, la circulation sera maintenue en tout temps, mais une seule voie sur deux sera ouverte.

Une centaine d’espaces de stationnement devront être supprimés pendant la durée du chantier. Toutefois, un stationnement temporaire d’un nombre équivalent de places sera aménagé à proximité, à l’intersection des rues Saint-Patrick et Saint-Columban. «Il est assez grand pour répondre à la demande du secteur», précise Audrey Gauthier, relationniste à la Ville de Montréal.

Pour éviter les nuisances chez les résidents du coin, la Ville a prévu un camion-citerne en tout temps sur le chantier pour diminuer la poussière. Les travaux seront généralement effectués entre 7h et 19h. Advenant le cas que certains travaux doivent être faits la nuit, un avis sera préalablement distribué chez les habitations voisines.

«La Ville déterminera à ce moment si des mesures supplémentaires peuvent être mises en place pour améliorer la cohabitation», ajoute Mme Gauthier.

Évalués à 11 M$, les travaux seront entièrement assumés par la Ville de Montréal, la rue Saint-Patrick faisant partie du réseau artériel. Le mandat a été octroyé à la firme Excavation Loiselle Inc.