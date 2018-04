Découvrir l’impro

Une quinzaine de jeunes du Sud-Ouest se produiront à la maison de la culture Marie-Uguay à l’occasion d’un tournoi d’improvisation. Les participants, issus de trois maisons de jeunes de l’arrondissement, travaillent depuis cinq semaines en vue de cet événement spécial, qui s’inscrit dans le cadre d’un projet-pilote.

L’opportunité de partenariat avec des membres de la Ligue nationale d’improvisation (LNI) a poussé les employés de l’espace culturel du boulevard Monk à lancer cette initiative. «C’est une pratique qui n’a pas beaucoup été exploitée dans le Sud-Ouest et nous trouvions intéressant de la faire découvrir aux jeunes du quartier», explique le coordonnateur, Christian Duchesne.

Coachés par Jean-Philippe Durand, Nicolas Michon et Delphine Bienvenue, tous membres de la LNI, des jeunes de chez Ado-Zone dans Pointe-Saint-Charles, RadoActif dans Ville-Émard et La Galerie dans Saint-Henri ont appris à improviser au cours de cinq séances de deux heures.

La majorité d’entre eux, âgés entre 12 et 16 ans, n’avaient jamais expérimenté cet art de la scène. «C’est sûr que ce n’est pas tout le monde qui se sent à l’aise de jouer devant le public, donc c’était sur une base volontaire, ajoute M. Duchesne. Tous ceux qui avaient envie de joindre le projet et qui étaient disponibles pouvaient le faire.»

Dans un décor semblable aux matchs de la LNI, la première cohorte du projet-pilote, nommé Sud-Best, jouera trois matchs sous la surveillance d’un arbitre de la ligue professionnelle. «Tous les résidents sont invités à venir les encourager», lance M. Duchesne.

Ce dernier aimerait voir l’activité se répéter l’an prochain. Un bilan sera réalisé par l’équipe à la suite du tournoi, ce qui déterminera la faisabilité d’une seconde édition.

Le tournoi d’improvisation Sud-Best se déroulera le 14 avril de 10h à 18h30 à la maison de la culture Marie-Uguay (6052, boulevard Monk). Entrée gratuite.