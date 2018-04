Conseil du Sud-Ouest en bref

Réfection routière

L’arrondissement du Sud-Ouest octroiera un contrat de 8,32 M$ à la firme Construction Bau-Val pour la réalisation de travaux de réfection et la construction de trottoirs, chaussées, dos d’âne et saillies sur diverses rues du territoire. Cette somme vise à améliorer l’état général du réseau routier et prolonger sa durée de vie.

Patrouille verte

Une entente a été conclue entre la Ville de Montréal et le Regroupement des éco-quartiers pour le projet de Patrouille verte de sensibilisation environnementale pour l’année 2018. La Ville octroiera 3000$ pour réaliser des interventions en gestion des matières résiduelles. Chaque année, une patrouille verte est déployée afin de faire la promotion des actions du Plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise.

Activités culturelles

Le centre culturel Georges-Vanier bénéficiera d’une contribution financière de 15 000$ de la part de l’arrondissement pour le maintien de l’offre de services en matière d’activités culturelles pour l’année 2018. L’espace culturel de la Petite-Bourgogne offre des cours d’arts visuels, d’arts de la scène, de musique et des activités en développement personnel.

Opération Galt

La Ville de Montréal octroiera une somme supplémentaire de 40 000$ à Concertation Ville-Émard/Côte-Saint-Paul dans le cadre du projet de revitalisation urbaine du secteur Galt. Il s’agit d’une démarche mise en œuvre depuis 2004 dans le but d’améliorer les conditions de vie sociales, économiques et environnementales des résidents du secteur délimité par les rues de Viliers, Angers, Cabot, Monk et le canal de Lachine.

Organismes communautaires

Une douzaine d’organismes du quartier se partageront un montant de 3 395$ pour la continuation de leurs activités. Parmi elles, on retrouve l’Arche-Montréal, la Fondation du Cégep André-Laurendeau et la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles. C’est l’école Saint-Jean-de-Matha qui recevra la plus grosse part du gâteau, 500$, pour son activité de robotique.