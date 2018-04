De Saint-Henri à New York

Née de l’idée de cinq étudiants de Polytechnique Montréal de se lancer dans la création d’expériences numériques, la compagnie de Saint-Henri, FLOAT4, fait maintenant partie de la cour des grands avec de nombreux contrats à l’international. Son plus récent: le musée de la Statue de la Liberté, qui devrait voir le jour en 2019 au pied de l’emblème new-yorkais.

Depuis sa première réalisation pour le Cirque du Soleil, il y a 10 ans, le studio de la rue Lenoir cumule les projets d’envergure. Il se trouve notamment derrière le design numérique du nouveau centre commercial extérieur Meraas City Walk, à Dubaï. S’il s’agit de sa réalisation de la plus grande superficie, l’animation du musée de la Statue de la Liberté est définitivement sa plus prestigieuse, aux dires de son président-directeur général, Alexandre Simionescu.

«La taille d’un projet se mesure de différentes manières. C’est aussi la rareté. Il n’y a pas deux Statues de la Liberté», souligne le dernier des cofondateurs encore à la tête de la compagnie montréalaise.

Avant les Fêtes, M. Simionescu a appris que son projet avait été retenu pour le musée qui accueillera près de 4,4 millions de personnes par année. Son équipe créera une vingtaine de stations interactives afin d’entraîner les visiteurs au cœur de l’inspiration et de la construction de la Statue.

«Il va notamment y avoir un kiosque où les gens pourront interagir avec un écran pour répondre à une série de questions sur la Statue. Ensuite, ils pourront prendre une photo d’eux à laquelle seront jumelées leurs réponses pour créer une œuvre qui sera projetée sur un mur», explique le PDG.

L’ensemble du contenu interactif sera conçu à partir de la technologie temps réel RealMotion, brevetée par FLOAT4. Développer au fil de leurs nombreux projets, cette technique permet de créer des expériences numériques qui s’intègrent à l’espace physique plutôt que d’être seulement projetées sur des écrans multimédias.

Quant au design de l’exposition, il sera conçu par la firme new-yorkaise ESI Design. «En gros, ils imaginent l’ensemble de l’exposition et nous, nous la produisons», résume M. Simionescu.

Produit ici

La majorité de sa clientèle se trouvant aux États-Unis, M. Simionescu trouvait pertinent d’installer un second bureau à New York, l’endroit où il réside depuis maintenant six ans. «Mais, toute la production se fait dans nos bureaux de Saint-Henri», précise celui qui fait le trajet Montréal-New York toutes les deux semaines.

Ses employés montréalais sont d’ailleurs présentement en phase de production où ils travaillent sur des prototypes de kiosques. Par la suite, une équipe est déployée sur place pour être certaine d’intégrer parfaitement le contenu interactif à l’espace physique.

Les affaires vont bien pour Alexandre Simionescu, mais il ne cesse pas de rêver pour autant. «Il y a tellement de projets que j’aimerais faire, soutient l’homme de 36 ans. J’aimerais spécialement raconter l’histoire en projetant du contenu numérique sur des monuments.»

Le château Frontenac et le mont Rushmore sur lequel sont sculptés quatre visages de présidents américains au Dakota du Sud, sont dans la mire de l’entrepreneur qui aimerait que les projets de l’ampleur du musée de la Statue de la Liberté ne soient plus l’exception, mais le quotidien.