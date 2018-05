Agenda communautaire du 3 mai

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du Sud-Ouest. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte de 75 mots maximum, au plus tard le lundi précédant la parution, à: redaction_lavoixpop@tc.tc.

Marché des artisans

Plus de 20 artisans de Saint-Paul-Émard se rassembleront à l’espace citoyen du chalet du parc de la Vérendrye (rue Drake) les 5 et 6 mai de 10h à 16h pour un 2e marché public organisé par des résidents du quartier. Plus d’infos: marcheartisanstpaulemard@gmail.com

Assemblée publique

Toutes les personnes intéressées à être membre fondateur ou membre régulier des projets de logements sociaux qui seront développés sur le site de l’ancienne malterie Canada Malting, sont invitées à participer à une rencontre le 10 mai à 18h30 au CÉDA (2515, rue Delisle). Service de garde sur demande. Plus d’infos: 514 935-4649.

Bazar

La Coopérative d’Habitation Le Papillon (2195, rue de Maricourt) organisera un bazar tous les 1er week-end de chaque mois jusqu’en octobre, à commencer par les 5 et 6 mai, de 9h à 17h. Il y aura de tout à bas prix et plusieurs nouveautés. L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps. Plus d’infos: coop.papillon@hotmail.com

Camp de jour

Les inscriptions pour le camp de jour 2018 de Loisirs & Culture Sud-Ouest au centre Saint-Charles (1055, rue d’Hibernia) sont commencées. Les camps «Touche-à-Tout» et «Exploration» auront lieu du 25 juin au 24 août, de 9h à 16h. Plus d’infos: 514 872-3456 ou info@lcso.ca.

Marché aux puces

L’église Saint-Charles (2115, rue Centre) organise un marché aux puces les 4 mai de 9h à 18h et le 5 mai de 9h à 15h. Un service de restaurant sera sur place. Tarif location kiosque: 40$/2 jours. Plus d’infos: 514 932-5335.

Bénévolat

Les Services bénévoles aux Aînés de Ville-Émard/Saint-Paul recherchent des gens pour accompagner des personnes âgées à leurs rendez-vous médicaux. Cet engagement de 3 à 4h par semaine permettra aux aînés de se sentir en sécurité dans leurs déplacements. Contactez Édith Cyr au 514 769-3544.

Café-rencontre

Les policiers du poste de quartier 15 organiseront un café-rencontre le 17 mai de 8h30 à 10h30 au Café Central (2376, rue Allard). Les résidents de Saint-Paul-Émard auront l’occasion d’échanger avec eux sur différents sujets entourant la sécurité et le travail de policier.

Bateau dragon

L’équipe de bateau dragon des survivantes du cancer du sein Côte-à-côte recrute pour leur saison 2018. Il est possible de participer à trois pratiques gratuites avant de s’inscrire. Les pratiques auront lieu les mardis et jeudis sur le canal de Lachine près de Monk. Pour plus d’informations, contactez Sophie au 514 573-8028.

Futsal

Le groupe Jeunesse Don Bosco lance sa saison 2018 de futsal, un sport collectif qui s’apparente au soccer. Les matchs seront joués au parc Don Bosco, au coin des rues Hamilton et Springland, trois fois par semaine. La ligue s’adresse aux personnes âgées de 6 à 60 ans et est gratuite, mais il est nécessaire de s’inscrire avant de jouer. Pour plus d’infos, contactez Antonella, Felice ou Lino au 438 995-7207.

Groupe de parole

Les prochaines rencontres du groupe de parole sur l’accumulation compulsive du Sud-Ouest et de Verdun auront lieu les mercredis 9 mai et 13 juin. Le groupe fera relâche en juillet et août et sera de retour le mercredi 12 septembre. Les rencontres se tiendront au CLSC de Verdun au 400, rue de l’Église, salle 351. Pour plus d’infos: 514 933-7541 poste 58442.