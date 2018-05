Art en plein air

Dix artistes montréalais se partageront le parc des Meubliers le dernier week-end de mai pour réaliser des œuvres en direct. Une exposition de leurs tableaux, dessins et photographies, sous le nom de «Galerie Connexe», sera ensuite présentée jusqu’à l’automne dans l’espace vert de la Petite-Bourgogne qui accueille déjà L’éléphant Spatial de Salvador Dali.

La Société de développement commercial (SDC) – Les Quartiers du Canal, qui se trouve derrière l’initiative, souhaitait offrir un lieu de rencontre aux résidents du Sud-Ouest. «Pour l’instant, on réfléchit encore à la manière dont on va occuper le parc. Mais, c’est certain que ce sera animer tout l’été», indique le coordonnateur communication et marketing, Andy-Riwan Gernet.

L’objectif de cette galerie éphémère est aussi de donner une vitrine à toutes les galeries de l’arrondissement. «Il y a tellement d’artistes talentueux dans le Sud-Ouest que nous voulions leur donner un endroit extérieur pour exposer leurs œuvres, souligne M. Gernet. Et nous trouvions tellement dommage de voir l’éléphant de Dali seul dans son parc.»

Artistes

Les nombreux espaces culturels du Sud-Ouest présenteront leurs artistes coup de cœur à la «Galerie Connexe».

Parmi les trois chouchous du Carré des Artistes, une galerie établie à deux pas du parc des Meubliers, on retrouve Nancy Overbury, une impressionniste québécoise qui peint à l’acrylique des paysages québécois sur des panneaux de bois.

La jeune artiste peintre Chloé Sabourin, sera aussi de la partie. Âgée de 24 ans, elle se démarque déjà sur la scène artistique montréalaise avec un style propre à elle.

L’artiste multidisciplinaire François Hudo alias ATALANTE complétera le trio avec ses œuvres exprimées sur divers médiums, comme l’encre, l’aquarelle, l’acrylique et le crayon.

La BBAM! Galery de Saint-Henri présentera quant à elle Lacey Jane& Layla Folkmann, un duo de muralistes et portraitistes contemporaines de Saint-Henri se trouvant derrière une cinquantaine d’œuvres urbaines un peu partout au pays.

Du côté de Griffintown, la Galerie Division a choisi un résident de la Petite-Bourgogne, Richard-Max Tremblay, qui mixte à la fois la peinture, la photo et le vidéo. Le Centre d’Art de Montréal a quant à lui miser sur la participation de la peintre Roxanna Kibsey, l’artiste en art visuel José Carlos Valencia et Janet Goldstein qui se spécialise dans les œuvres abstraites.

Pour compléter la délégation montréalaise, le photographe Paul-Émile Rioux, qui habite Griffintown depuis 30 ans, présentera des créations numériques à mi-chemin entre le réel et l’imaginaire.

Les artistes se produiront en direct les 25 et 26 mai de 12h à 18h au parc des Meubliers (rue Chatham).