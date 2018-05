Le court-métrage à l’honneur

Faire découvrir l’art du court-métrage à la communauté du Sud-Ouest est le défi que souhaitait relever Benoit Desjardins, un résident de Ville-Émard, en lançant le Festival Longue Vue sur le Court il y a quatre ans. Depuis, l’événement cinématographique ne cesse de prendre du galon et quelque 3000 cinéphiles sont attendus cette année.

30 primeurs, 26 films internationaux et 50 œuvres québécoises de fiction et d’animation font partie de la programmation qui sera présentée à la maison de la culture Marie-Uguay, au Bâtiment 7 dans Pointe-Saint-Charles, au Théâtre Corona, au Théâtre Paradoxe et à l’École de technologie supérieure (ÉTS).

Plusieurs talents du Sud-Ouest seront mis de l’avant, dont l’organisateur de l’événement, Benoit Desjardins. «Chaque année, les gens demandaient à voir un de mes films et comme j’en ai réalisé un récemment, j’ai décidé de le présenter», explique le scénariste, réalisateur et producteur.

Son court-métrage Dr Diaz, qui raconte l’histoire d’un médecin colombien réfugié au Canada, ne fera toutefois pas partie de la compétition.

La réalisatrice et résidente de Ville-Émard, Geneviève Bourassa, sera aussi de la partie avec son documentaire intitulé Nom. Le court métrage Le patenteux d’Harelle mettra en vedette Alain Cadieux, un écosculpteur de Ville-Émard, alors que Launding demise of Griffintown présentera ce quartier du Sud-Ouest sous un autre angle.

Plusieurs œuvres de renommée internationale seront présentées en primeur, comme Watu Wote, qui porte sur le climat de terreur régnant au Kenya après une décennie d’attaques terroristes. Des courts-métrages de France, de Belgique, de Grèce, Allemagne et de Suède sont aussi au menu.

Nouveautés

Pour cette 4e édition, quelques nouveautés viennent se greffer à la formule habituelle, notamment les rencontres Du court au long qui mettront de l’avant des réalisateurs de courts-métrages ayant décidé de plonger dans l’univers des longs-métrages.

«C’est dans la logique du festival d’aller dénicher les talents le plus tôt possible dans leur carrière et de suivre ensuite leur évolution, explique M. Desjardins. Nous trouvions donc intéressant de présenter des réalisateurs qui en sont à leur premier long-métrage.»

Les rencontres Du court au web mettront quant à elles de l’avant des réalisateurs de courts-métrages qui ont fait la transition vers les séries web. Domino, une série entièrement tournée dans le Sud-Ouest et qui a raflé les grands honneurs à la compétition Canneséries Digital, sera d’ailleurs présentée.

À cette programmation bien remplie, s’ajouteront les ateliers de cinéma offerts par la Société des arts technologiques (SAT), une programmation familiale et jeunesse ainsi qu’une soirée dédiée à la relève féminine.



Le Festival Longue Vue sur le Court se déroulera du 30 mai au 3 juin dans le Sud-Ouest. La soirée de lancement aura lieu au Théâtre Paradoxe à 19h. Prix: 10$.

Plus d’infos ici