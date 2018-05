Une judoka du Sud-Ouest première au Québec

Combattant sur les tatamis depuis l’âge de 5 ans, Mélodie Mailhot-Senez vient d’être couronnée meilleure judoka du Québec dans sa catégorie et troisième au Canada grâce à sa médaille de bronze aux Championnats canadiens. La compétition nationale se déroulait à Calgary du 17 au 21 mai.

Cette place sur le podium permet à la jeune de femme de 17 ans originaire de Pointe-Saint-Charles de participer à son premier tournoi international, la Coupe Canada de judo qui aura lieu à Montréal le week-end du 29 juin. L’événement réunira quelque 600 athlètes en provenance d’une vingtaine de pays dans le Complexe sportif Claude-Robillard.

«C’est vraiment un niveau plus difficile que les tournois auxquels je participe habituellement, souligne Mélodie. Mais, j’espère quand même pouvoir me rendre sur le podium.»

Cette compétition d’envergure sera sa dernière dans la catégorie des moins de 18 ans. «L’an prochain je serai dans la catégorie U-21, tout sera nouveau», indique celle qui s’entraîne trois fois par semaine au club Bushidokan, situé sur la rue Ryde dans Pointe-Saint-Charles.

Mélodie revient d’ailleurs d’un camp d’entraînement à Calgary, qui réunissait tous les meilleurs judokas au pays. «J’ai pu beaucoup m’améliorer pendant ces trois jours en combattant contre des gens d’expérience. C’était la première fois que je participais à un camp comme celui-là», indique-t-elle.

L’athlète souhaite continuer de travailler fort pour atteindre son but ultime, participer aux Jeux olympiques. Dans un avenir plus rapproché, elle aimerait participer aux Jeux panaméricains et aux Championnats du monde junior.