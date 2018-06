La Fête nationale dans le Sud-Ouest

Pour une première fois cette année, les célébrations de la Fête nationale du Québec se dérouleront au parc du Bonheur-d’Occasion, qui accueillera de nombreux artistes musicaux en plus de mettre de l’avant les commerces du quartier. La rue Notre-Dame Ouest sera fermée à la circulation automobile pour l’occasion, entre l’avenue Atwater et la rue Saint-Augustin.

En matinée, une quarantaine de restaurants, cafés et boutiques de Saint-Henri, mais aussi de la Petite-Bourgogne et Griffintown, animeront l’artère commerciale avec leurs terrasses et kiosques jusqu’en soirée.

«On veut profiter des festivités de la Saint-Jean pour mettre en valeur les commerces d’ici. Ils pourront profiter de l’achalandage afin de se faire connaître», explique Andy-Riwan Gernet, coordonnateur des communications à la Société de développement commercial (SDC) – Les Quartiers du Canal, qui organise les célébrations avec l’arrondissement du Sud-Ouest et l’Auguste Théâtre.

On retrouvera notamment Massage Expert qui offrira ses services aux passants, La Shop BMR qui donnera des conseils à propos des chiens et BBAM! Gallery qui vendra des œuvres d’art. Plusieurs restaurants seront de la partie pour satisfaire la faim des visiteurs, dont Sumac, Satay Brothers, Caffè Farina et 3734.

Programmation

Dès 14h, les festivités de la Fête nationale du Québec débuteront avec des activités pour toute la famille. Au menu: clowns, jeux de kermesse, maquillage, animations et artistes de cirque.

Les spectacles commenceront peu de temps après avec la chef d’orchestre Maria Cannelloni, un personnage joué par la comédienne et chanteuse Geneviève Béland. Elle interprétera des chansons des quatre coins du monde auxquelles elle entremêlera un brin de comédie.

Suivront des prestations de Chante Ta Voie, un organisme de développement culturel en arts de la scène, d’Alaclair Ensemble, un groupe de tradition folklorique, de Damien Robitaille, de Lydia Képinski et plusieurs autres.

L’ex-bassiste des Colocs maintenant artiste solo depuis vingt ans, Mononc’ Serge, clora les festivités avec des chansons françaises teintées d’un humour irrévérencieux. Cumulant 21 albums, le chanteur est bien connu sur la scène artistique québécoise.

La Saint-Jean dans le Sud-Ouest aura lieu le 23 juin de 10h à 23h30 sur la rue Notre-Dame Ouest entre l’avenue Atwater et la rue Saint-Augustin. Accès gratuit.