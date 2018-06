La Ville sera à l’écoute pour la dalle-parc

Historique – La dalle-parc figurait dans l’avant-projet préliminaire de l’échangeur Turcot présenté en 2010;

– Elle ne figurait plus sur l’avant-projet définitif en 2012;

– Au printemps 2017, les groupes sociaux se sont mobilisés et ont lancé une pétition qui a récolté plus de 10 000 signatures. Ils ont répété plusieurs actions dans l’année qui a suivi;

– Le projet est revenu sur la table en novembre 2017. Alors que Valérie Plante et André Fortin, tous deux nouvellement en poste, visitaient l’échangeur Turcot, ils ont mentionné leur intérêt de mener à terme le projet;

– En février, 125 000$ ont été réservés par la Ville de Montréal afin de mener une étude de faisabilité du projet.