Place au soccer au parc Louis-Cyr

Après trois ans d’attente, les jeunes de Vision vers l’avenir, un programme d’initiation au soccer donné au Centre récréatif, culturel et sportif (CRCS) Saint-Zotique pour les jeunes issus d’un milieu défavorisé, pourront maintenant pratiquer sur le tout nouveau terrain du parc Louis-Cyr dans Saint-Henri. Ils ont pu l’inaugurer mardi lors d’une joute amicale avec leurs entraîneurs et des élus de l’arrondissement.

«C’était très important pour nous d’avoir ce terrain vu qu’il est situé dans le centre de Saint-Henri. Il y a beaucoup de jeunes dans le coin, mais ils ne faisaient pas beaucoup d’activités parce qu’il n’y avait rien pour jouer», explique Frénel Buissereth, qui entraîne bénévolement les jeunes du quartier depuis 12 ans.

Ce dernier est allé à la rencontre du conseiller d’arrondissement, Alain Vaillancourt, en 2015, pour demander à ce que le terrain de soccer soit entièrement rénové. «Je me suis battu bec et ongles pour ce projet. Avant ça ressemblait à un champ de patates», soutient M. Buissereth, heureux de finalement pouvoir y accéder.

Ce sont les jeunes du programme lancé par le poste de quartier (PDQ) 15 qui pourront majoritairement bénéficier du terrain pour ce premier été. Grâce aux efforts du policier sociocommunautaire Alex Mitu, ils pourront se chausser adéquatement afin de se mesurer aux jeunes des autres quartiers du Sud-Ouest.

«Habituellement, nous avions de l’argent du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour le programme, mais pas cette année. J’ai donc demandé à mes collègues policiers de me donner toutes les chaussures de soccer que leurs enfants n’utilisaient plus. J’en ai récolté plus de 80 paires», se réjouit l’agent.

Datant de 2008, Vision vers l’avenir dessert également Pointe-Saint-Charles, Petite-Bourgogne et Ville-Émard. Tout l’été, des matchs amicaux sont organisés entre les quartiers.

Accessibilité

Plusieurs autres organismes du quartier pourront profiter du terrain éventuellement, dont le centre Communidée, la maison de jeunes La Galerie, Loisirs Saint-Henri et les écoles du secteur. Ils devront toutefois s’armer de patience pour le moment.

«C’est une première année, donc le nombre d’heures disponible sera plus restreint. Au fur et à mesure, nous allons prolonger l’horaire. Pour cet été, la priorité demeure aux jeunes de Vision vers l’avenir, alors on verra combien de temps ils ont besoin. Le reste sera pour l’ensemble des citoyens», explique M. Vaillancourt.

Selon le conseiller, malgré la forte demande des organismes du secteur, restreindre l’accessibilité à 13h par semaine est nécessaire pour conserver la qualité du terrain.

Une décision qui ne satisfait toutefois pas les membres du centre Communidée, un établissement qui accueille les familles faisant l’école à la maison située juste à côté du parc de la rue Saint-Ferdinand.

«Le centre est établi à cet endroit parce qu’il y a un parc à proximité. C’est vrai qu’il était moins beau avant, mais à quoi ça sert un beau terrain si on n’y a plus accès. Ça va seulement pousser des gens à sauter la clôture», déplore Aviva Lavallée, mère d’un enfant qui fréquente le centre et d’un autre qui va à l’école Saint-Zotique.

Le centre Communidée avait d’ailleurs lancé une pétition à l’automne pour pouvoir accéder au terrain de soccer une fois que les travaux seraient terminés. À ce moment, le maire de l’arrondissement, Benoit Dorais, avait mentionné qu’il serait accessible à tous, mais ne s’était pas prononcé concernant le nombre d’heures d’utilisation.