La piste du canal de nouveau ouverte

Après plusieurs mois de travaux, la piste du canal de Lachine, entre le chemin du Musée à Lachine et l’avenue de l’Église dans Côte-Saint-Paul, est finalement ouverte aux cyclistes et piétons. La réfection du système d’éclairage et des murs du canal sur ce tronçon de 7 km avait forcé sa fermeture depuis l’automne.

Pendant cette période, les adeptes du transport actif devaient utiliser le réseau cyclable municipal, ce qui entraînait un détour de 6 km par rapport à leur tracé habituel. La majorité d’entre eux privilégiaient donc la rue Saint-Patrick longeant le canal, une alternative qui était toutefois déconseillée par Parcs Canada en raison du trafic à haute densité.

Maintenant qu’il est de nouveau possible de circuler sur la piste cyclable, les panneaux de signalisation qui avaient été installés par l’administration du Sud-Ouest sur la rue Saint-Patrick, entre les rues Irwin et de l’Église, seront retirés. Ils avaient pour objectif de sécuriser l’artère pendant les travaux, en rappelant aux automobilistes l’obligation de respecter la distance d’un mètre lorsqu’ils dépassent un cycliste.

La réalisation de ces travaux ne marque toutefois pas la fin du chantier sur les berges du canal de Lachine. La réfection des murs de soutènement entraînera d’autres fermetures dans certains secteurs du Sud-Ouest, de LaSalle et de Lachine jusqu’à la fin 2019, notamment le côté nord du cours d’eau, entre la passerelle Sir-Georges-Étienne-Cartier et l’écluse no 4, communément appelé Écluse de la Côte-Saint-Paul.

Parcs Canada a injecté plus de 170 M$ sur cinq ans pour la rénovation du lieu historique national du canal de Lachine.