Judo au féminin

En cette veille de la rentrée scolaire, la saison des activités sportives approche. Pour ce début d’année, le club Judo-Monde offrira un tout nouveau cours destiné uniquement aux femmes, une première depuis ses débuts en 1989. L’objectif est de les inciter à pratiquer ce sport de combat, actuellement plus populaire chez la gent masculine.

Une fois adolescentes, une majorité de filles délaissent également le judo par manque d’intérêt, selon le directeur technique du club, Claude Bédard.

«C’est dommage, car plusieurs femmes qui ont passé par nos portes performent maintenant au niveau national. Elles sont bien aussi bonnes que les hommes», dit-il.

L’une d’entre elles, Kathya Thériault, est d’ailleurs la nouvelle professeure de ce cours offert aux femmes et aux filles de 13 ans et plus. C’est M. Bédard qui l’a initiée au judo, alors qu’elle était seulement âgée de 6 ans. Deux décennies plus tard, la voilà qui participe à des compétitions d’envergure en plus d’enseigner au Centre récréatif Gadbois, où son parcours a commencé.

Outre lui avoir appris la discipline et l’autodéfense, le judo lui a permis d’avoir davantage confiance en ses moyens. Elle espère donc que cette nouvelle offre du club Judo-Monde donnera l’occasion à d’autres femmes de découvrir les bienfaits de ce sport.

«J’ai commencé très jeune, alors je suis habituée de me battre contre des hommes, mais je suis consciente que pour des femmes qui commencent plus tard, ça peut être intimidant de faire face à un grand gars avec un gros gabarit», explique la native de Ville-Émard.

Le cours débutera la première semaine de septembre. Pour le moment, seulement 20 places sont disponibles, mais si l’activité est en demande, M. Bédard est ouvert à ajouter de nouvelles classes à la prochaine saison.

