Les parasites de la rentrée

Comment déceler des poux? – Placer la tête sous un bon éclairage. Comme les poux fuient la lumière, cette astuce permet de les voir se déplacer;

– Mouiller les cheveux avant de passer le peigne fin;

– S’attarder davantage à la nuque et au derrière des oreilles;

– Séparer les cheveux en mèches de la largeur du peigne fin ou d’environ 2 cm;

– Passer ensuite le peigne dans la chevelure, mèche par mèche, depuis le cuir chevelu jusqu’à l’extrémité;

– Si vous trouvez des poux, il est recommandé d’appliquer le plus tôt possible un traitement que l’on trouve en pharmacie et d’aviser l’école.