Le cinéma en chansons

Le tandem formé de la soprano Isabelle Metwalli et du pianiste Enzo De Rosa fera revivre des passages clés de classiques cinématographiques aux résidents du Sud-Ouest à l’occasion de son spectacle Les plus belles musiques de films, qui se déroulera à la Place du Bonheur-d’Occasion dans Saint-Henri. Leurs chansons seront accompagnées d’une projection d’extraits sur grand écran.

Leur première performance, le 18 août, mettra de l’avant des classiques du cinéma italien, le pays d’origine du pianiste. «On y retrouvera notamment The Godfather, La dolce vita et Il était une fois dans l’Ouest. C’était important pour nous de présenter des films connus du public et de la nouvelle génération», indique Mme Metwalli.

Les films québécois seront à l’honneur dans leur second spectacle, présenté le 25 août. La guerre des tuques, Mon oncle Antoine, Un homme et son pêché et Le violon rouge feront partie de la programmation.

«Nous tenions à rendre hommage au cinéma d’ici et à Michel Legrand, un compositeur de musique de films», souligne la soprano qui chantera à la fois en anglais, français, espagnol et italien.

Le pianiste Enzo De Rosa a connu une longue carrière en Italie avant d’emménager à Montréal. S’il performe depuis maintenant trois ans sur la scène québécoise avec son épouse, il s’agit d’une première dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

La Société de développement commercial (SDC) – Les Quartiers du Canal se trouve derrière l’organisation de l’événement.

Le duo présentera son spectacle «Les plus belles musiques de film», les samedis 18 et 25 août à la Place du Bonheur-d’Occasion (rue Rose-de-Lima) à 20h30. Gratuit.