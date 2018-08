Chef à 13 ans

À peine vient-elle de passer le cap des 13 ans, voilà qu’Inès Gauthier a déjà un livre de cuisine à son actif, intitulé «Cuisiner avec Inès». La jeune résidente de Ville-Émard souhaite partager cette passion qui l’habite depuis qu’elle est toute petite, en proposant des recettes simples, mais originales, destinées aux apprentis cuisiniers.

Après avoir fait ses preuves dans le domaine culinaire en participant à l’émission La Relève, diffusée à TVA, alors qu’elle n’était âgée de 10 ans, elle s’est fait offrir cette opportunité par les Éditions Goélette.

«Au début, je ne savais pas si c’était sérieux, j’ai juste 13 ans! lance la pétillante jeune fille, qui n’a pas la langue dans sa poche. Je ne savais pas trop par où commencer, mais j’ai finalement réussi à préparer 50 recettes».

Mentors

En fouillant sur Internet et dans les livres de cuisine, Inès a déniché plusieurs idées qu’elle a par la suite adaptées à son image, comme un risotto aux champignons et aux petits pois, un sauté de filet de porc à l’asiatique ou encore des friandises pour une soirée de filles réussie.

Ses trois mentors, les chefs Chuck Hugues, Laurent Godbout et Hakim Chajar, qu’elle a rencontrés lors de son passage à la télévision, ont aussi collaboré à l’élaboration du livre. Si elle les trouvait intimidants au départ, Inès a vite développé une belle complicité avec ses idoles.

«Ils sont venus cuisiner chez moi, c’était vraiment super, dit-elle. Ils m’ont tellement appris, que ce soit des astuces ou les bonnes pratiques à adopter en cuisine».

C’est maintenant à son tour de transmettre son savoir aux débutants en cuisine. Dans son livre, elle divulgue différents trucs en plus d’expliquer les principaux procédés en cuisine. «En réalité, ce n’est pas compliqué cuisiner, avoue-t-elle. L’important, c’est de s’amuser avec les ingrédients qu’on a sous la main».

Histoires de famille

Ce n’est pas par hasard qu’Inès est tombée en amour avec la cuisine. «La pomme ne tombe jamais bien loin du pommier», rigole sa mère Fanny Gauthier, qui est copropriétaire, avec son mari Éric, des écoles de cuisine et de mixologie Ateliers & Saveurs.

Ils ont initié leurs trois filles à la cuisine dès leur plus jeune âge. «J’ai la chance d’avoir un père qui a eu deux restaurants en France et une mère qui cuisine beaucoup à la maison. Mes deux sœurs et moi, on l’aide toujours dans la préparation des repas», explique la jeune cuisinière.

Plusieurs plats réconfortants de tradition familiale figurent d’ailleurs dans son livre. Entre la ratatouille de maman et la lasagne de papa, on retrouve aussi les rillettes de maquereau de grand-maman.

«J’aimerais lancer un deuxième livre de recettes qui s’appellerait « Inès cuisine avec sa famille ». Ce serait un beau projet avec mes sœurs et mes parents», lance la jeune ambitieuse.

Son avenir dans le domaine culinaire est déjà tout tracé. La préadolescente compte suivre les traces de son père en travaillant comme chef dans de grands restaurants avant de reprendre l’entreprise familiale et poursuivre son expansion à l’international.

Le lancement du livre «Cuisine avec Inès» se fera le 12 septembre à partir de 16h30 au 4832, boulevard Saint-Laurent.