Premier Copper Branch dans le Sud-Ouest

La chaîne de restauration rapide Copper Branch ouvrira bientôt une nouvelle succursale sur la rue Notre-Dame Ouest dans la Petite-Bourgogne, à l’endroit de l’ancien Café Java U, qui a fermé ses portes il y a maintenant plusieurs mois. Ce nouvel emplacement s’ajoute aux treize autres qu’on retrouve sur le territoire montréalais.

La mission de ce restaurant lancé par Rio Infantino est de démontrer que fast food ne rime pas nécessairement avec aliments frits et gras. Chez Copper Branch, on retrouve notamment des salades, des burgers et sandwichs faits à base de légumineuses, du chili, de la soupe ainsi qu’une grande variété de smoothies.

La spécialité de cette carte 100% végétalienne reste toutefois les fameux bols de riz brun ou de quinoa surmontés de légumes, de graines, de noix, de légumineuses ou de tofu.

La chaîne, qui possède d’autres succursales au Québec, mais aussi en Ontario et en Alberta et bientôt en France et aux États-Unis, offre également des desserts santé ainsi qu’un menu déjeuner.