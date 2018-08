Le parc Ignace-Bourget métamorphosé

Le parc Ignace-Bourget, dans Ville-Émard, a subi une métamorphose complète au cours des quatre dernières années. Un investissement de 5,1 M$, partagé entre l’arrondissement du Sud-Ouest, la Ville de Montréal et Québec, a permis de doter l’espace vert d’un chalet entièrement rénové, de nouvelles aires de jeux pour enfants, d’un parcours de disc golf, d’une piste d’athlétisme et de nombreux autres aménagements.

Près de 200 citoyens étaient présents, le 28 août, pour souligner la fin des travaux. L’arrondissement avait lancé la troisième et dernière phase du projet de réfection en septembre 2017. Elle consistait à réaménager entièrement le terrain de soccer et la piste de course, rénover le terrain de pétanque, asphalter les sentiers et mettre en place un circuit d’exercice permanent, une première dans le quartier.

Il s’agit d’un circuit comprenant quatre stations avec plus de 32 exerciseurs accessibles universellement. Le parc de 14,6 hectares comprend également un skatepark, une patinoire quatre saisons, un terrain de baseball, un terrain de bocce et une piscine.

Ces aménagements maintenant terminés, l’arrondissement ajoutera la touche finale cet automne, avec la plantation d’une centaine d’arbres. La métamorphose complète du parc s’achèvera par la réfection de la piscine extérieure.

«L’appel d’offres est en cours. Si tout va bien, le dossier sera présenté au conseil d’arrondissement d’octobre et les travaux débuteront cet automne», précise la chargée de communication à l’arrondissement, Julie Bellemare.

Exposition

Pour rappeler les moments marquants du parc qui n’a apparu qu’en 1949 dans les plans du quartier Saint-Paul, une exposition de photos a été installée dans le nouveau chalet de façon permanente.

On y retrouve notamment des photos des Olympiades de 1961, du Théâtre La Roulotte en 1968 ou encore de l’inauguration du skatepark.

À l’époque, l’espace vert s’appelait parc Newman, en raison de son emplacement sur le boulevard du même nom. Ce n’est que 10 ans plus tard qu’on le désignera officiellement comme étant le parc Ignace-Bourget, en l’honneur de celui qui été évêque de Montréal de 1840 à 1876.