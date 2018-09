Repenser les rues Shannon et Murray

Mobilier urbain, verdure et saillies de trottoirs enjoliveront bientôt les rues Shannon et Murray dans Griffintown. La Ville de Montréal a profité de la réfection complète des infrastructures souterraines pour repenser l’aménagement afin de laisser davantage d’espace au transport actif, tout en conservant la circulation des voitures à moindre vitesse. L’investissement est évalué à 9 M$.

Les travaux d’infrastructures, qui seront réalisés par Aménagement Côté Jardin, débuteront dès la deuxième semaine d’octobre et devraient se poursuivre jusqu’à l’hiver. Le réseau d’aqueduc sera remplacé et le réseau d’égouts sera mis à niveau afin de réduire le rejet d’eau dans le fleuve.

Le nouvel aménagement des rues, qui sera fait dès le printemps, comprendra également un système de captation des eaux de ruissellement. «Les pentes des trottoirs seront aménagées de façon à ce que l’eau soit dirigée vers les fosses d’arbres», précise la relationniste à la Ville de Montréal, Linda Boutin.

Afin de laisser une plus grande place aux piétons et aux cyclistes, les trottoirs seront élargis et la chaussée sera plus étroite. De plus, la rue Murray sera piétonnisée dès le printemps, entre les rues Notre-Dame Ouest et William, dans le but d’assurer la sécurité des étudiants de l’École de technologie supérieure (ÉTS) qui circulent entre les deux pavillons de part et d’autre de la rue.

Entraves

Plusieurs fermetures seront causées par la réfection des infrastructures souterraines de cet automne, notamment les rues Shannon et Murray, ainsi que sur les intersections avec les rues William et Ottawa. Un chemin sera toutefois aménagé pour les piétons et les riverains au chantier.

Les automobilistes qui avaient l’habitude de circuler sur la rue Shannon devront emprunter la rue Ottawa, le boulevard Robert-Bourassa et la rue William pendant la durée des travaux. Ce détour affectera possiblement la fluidité de la circulation dans les secteurs limitrophes.

Les espaces de stationnement sur les deux rues seront retirés, sans ajout d’espaces temporaires. Au terme des travaux, une case sur deux sera supprimée définitivement pour laisser place au nouvel aménagement.

Depuis l’adoption en 2013 du Programme particulier d’urbanisme (PPU) Griffintown, la Ville de Montréal cumule les travaux de réfection et d’aménagement afin d’en faire un quartier novateur et durable.