Concert classique à Pointe-Saint-Charles

L’église Saint-Charles, située sur la rue du Centre, accueillera les amateurs de musique à l’occasion d’un concert gratuit le 4 novembre. Le chœur des Chantres Musiciens, sous la direction de Gilbert Patenaude, présentera le Voyage d’hiver, un recueil des mélodies poétiques allemandes du compositeur Franz Schubert. La formation sera accompagnée de la pianiste Mariane Patenaude, la fille du directeur musical.

«L’idée de ce projet est d’offrir, hors les murs des installations de la Ville, un concert de qualité gratuit à tous les citoyens et plus particulièrement à la communauté de Pointe-Saint-Charles, explique l’agent culturel à l’arrondissement, Louis-Xavier Sheitoyan. On souhaite rejoindre les gens qui ne fréquentent habituellement pas les lieux culturels en offrant des prestations ponctuelles à proximité.»

Ce rendez-vous musical rencontre donc les préceptes de la politique culturelle du Sud-Ouest, qui vise à démocratiser l’accès à la culture, tout en mettant de l’avant les talents de l’arrondissement.

Le chœur des Chantres Musiciens, constitué d’hommes âgés entre 18 et 35 ans issus des Petits Chanteurs du Mont-Royal, a été fondé en 1992 par Gilbert Patenaude. S’ils se plaisent à présenter les textes classiques de grands auteurs à leur public, leur répertoire est diversifié et aborde également des œuvres modernes et spirituelles.

Le «Voyage d’hiver» de Schubert sera présenté le dimanche 4 novembre à 15h à l’église Saint-Charles (2111, rue du Centre). Entrée gratuite.