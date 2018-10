La Petite-Bourgogne fête l’Halloween

Des citrouilles décorent maintenant les résidences de l’arrondissement, les feuilles commencent à tomber à sol, la température se refroidit, signe que l’Halloween est à nos portes. Pour l’occasion, une fête costumée aura lieu au parc Sainte-Cunégonde dans la Petite-Bourgogne. Au programme: maquillage, distribution de bonbons chez les commerçants et spectacles.

L’espace vert de la rue Notre-Dame Ouest sera habillé aux couleurs de l’Halloween et sera animé par les groupes de musique folk rock, Swingaro et Street Meat. Un concours de la plus terrifiante citrouille sera également organisé au terme duquel le grand gagnant se méritera 100$ à dépenser chez Karibu, une boutique d’artisanat et d’articles de voyage située à proximité.

Plusieurs commerces, dont Dilallo Burger, September Surf Café et Lola Petite-Bourgogne, accueilleront les chasseurs de friandises. «Les enfants vont recevoir une carte indiquant qui distribuent des bonbons. La rue ne sera pas fermée pour l’occasion, mais les commerces sont situés près du parc», indique Andy-Riwan Gernet, coordonnateur à la Société de développement commercial (SDC) – Les Quartiers du Canal, qui organise l’événement.

Pour s’assurer que les enfants parcourent les rues de façon sécuritaire, la présence policière sera d’ailleurs intensifiée dans tout le Sud-Ouest le soir du 31 octobre.

La première édition de l’Halloween dans la Petite-Bourgogne, qui se déroulait à l’angle des rues Charlevoix et Notre-Dame, avait attiré plus de 200 enfants. Les organisateurs attendent un nombre plus élevé cette année, le parc étant plus grand.

La 2e édition de l’Halloween dans la Petite-Bourgogne se déroulera le mercredi 31 octobre de 16h30 à 19h30 au parc Sainte-Cunégonde. Gratuit.