Turcot: nouvelles entraves à prévoir

Des fermetures exceptionnelles auront lieu entre le 9 et le 13 novembre dans le cadre du chantier Turcot. Des conditions de circulation particulièrement difficiles sont à prévoir pour les automobilistes. Le ministère des Transports du Québec (MTQ) recommande de privilégier les transports en commun et d’éviter tous déplacements inutiles.

L’A-20 Ouest sera fermée dès la soirée du 8 jusqu’au 13 novembre au matin, alors qu’en direction est, elle le sera du 9 au 13 novembre. Ces entraves sont requises afin de procéder au démantèlement d’une section des infrastructures de l’ancienne A-15 Nord, qui sera également fermée, comme la structure s’élève à plus de 25 m de hauteur et enjambe la nouvelle A-20.

«Ces fermetures ont lieu pratiquement tous les week-ends. Ce qu’il y a d’exceptionnel, c’est qu’elles auront lieu pendant la semaine», explique le porte-parole du MTQ, Martin Girard.

Pour les résidents du Sud-Ouest travaillant dans l’Ouest-de-l’Île, il sera donc préférable d’emprunter l’A-15 Nord pour joindre l’A-20 Ouest puisque l’accès à partir de la R-136 Ouest sera fermé. L’A-15 Sud sera à privilégier pour les résidents de l’Ouest-de-l’Île voulant se rendre au centre-ville.

Afin d’atténuer les impacts sur la circulation, les camions lourds ne pourront pas se déplacer sur l’A-20, entre les échangeurs Saint-Pierre et Turcot, et sur la R-136, entre Turcot et Bonaventure, pendant les heures de pointe, vendredi et lundi. Les policiers seront aussi davantage présents dans le secteur.

Autres entraves

Le 13 novembre ne mettra toutefois pas fin aux entraves. L’A-15 Nord, l’A-20 Ouest et la R-136 Ouest auront une voie en moins jusqu’à la fin du mois.

Dès la fin de décembre, les automobilistes ne pourront plus emprunter l’entrée de l’avenue Girouard, à Notre-Dame-de-Grâce, pour joindre l’A-15 Sud. «Deux options seront possibles, l’entrée du côté de Côte-Saint-Luc et l’entrée de l’avenue Atwater», précise M. Girard.

Cette fermeture, qui se poursuivra jusqu’à la fin du chantier Turcot, en 2020, pourrait donc causer davantage de trafic dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

La rue De Courcelle sera quant à elle fermée à la circulation dès le 30 octobre, et ce pendant trois semaines. Les automobilistes devront plutôt emprunter les rues Notre-Dame Ouest, Saint-Marguerite et Saint-Antoine ou Saint-Jacques, selon le sens de la circulation.

Du côté de l’échangeur Angrignon, des entraves sont également à prévoir, dont la fermeture partielle du boulevard Angrignon pour aller rejoindre la rue Notre-Dame Ouest. Plus de détails devraient être dévoilés dans les semaines à venir.

Des discussions sont en cours avec les arrondissements du Sud-Ouest de LaSalle pour limiter les impacts sur les automobilistes.