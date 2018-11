Exposer l’art d’ici

Afin de permettre aux jeunes du quartier Saint-Paul-Émard de participer à des activités parascolaires, la Galerie d’Art D.M. Béland et la maison de jeunes RadoActif se sont unies pour organiser l’événement Art en Fête. L’exposition permettra de récolter des fonds pour les écoles Saint-Jean-de-Matha, Dollard-des-Ormeaux et Honoré-Mercier ainsi que RadoActif.

Une quarantaine d’artistes, professionnels et amateurs, seront sur place pour vendre leurs tableaux. Plusieurs peintres du quartier et des alentours, comme la professeure du Centre du Vieux Moulin de LaSalle, Marie Levac, et Pierre Brousseau de Ville-Émard, seront de la partie. L’artiste de renommée internationale Littorio Del Signore, qui réside à LaSalle, sera quant à lui l’invité d’honneur de l’événement.

«Les artistes paieront pour leur kiosque d’exposition et c’est cet argent qui sera remis aux jeunes du quartier», explique le propriétaire de la Galerie d’Art D.M. Béland, Daniel O’Connell. Une partie de ce montant sera également destiné à la rénovation du toit de l’église Saint-Jean-de-Matha, où se déroulera l’événement le week-end du 16 novembre.

Lors des éditions précédentes, entre 5 000$ et 6 000$ avaient ainsi été amassés. «En plus de permettre aux jeunes de faire des activités sportives et culturelles, cette exposition fait la promotion de l’art et des artistes d’ici», ajoute l’organisateur.

Les élèves des écoles du quartier sont d’ailleurs invités à venir admirer le travail des artistes.

Art en Fête se déroulera les 17 et 18 novembre (de 12h à 18h, puis de 11h à 16h) à l’église Saint-Jean-de-Matha (6831, rue d’Aragon). Gratuit.