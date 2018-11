Village de Noël du Sud-Ouest: doubler le plaisir

Tous les quartiers de l’arrondissement goûteront à la frénésie du temps des Fêtes à l’occasion de la 2e édition du Village de Noël dans le Sud-Ouest. Alors que les traditionnels chalets en bois ronds occupés par les marchands et les artisans seront établis à la Place du Marché, une pléiade d’activités se tiendra également dans les parcs Garneau, Carré d’Hibernia, Faubourg-Sainte-Anne et à la place du Bonheur-d’Occasion.

À la place publique située à l’angle des rues Saint-Ambroise et Atwater, les festivités commenceront dès le 30 novembre avec la projection du film culte français Le père Noël est une ordure et se poursuivront pendant quatre week-ends, soit le double de l’an dernier.¸

«Nous sommes également passés d’une vingtaine de chalets à une quarantaine, ce qui représente environ 75 commerçants et artisans locaux», explique Line Basbous, la fondatrice du Village de Noël de Montréal, l’organisme à but non lucratif (OBNL) derrière la programmation.

En parcourant les différents kiosques, les visiteurs pourront se réchauffer avec du vin chaud, du jus de pomme à la cannelle ou une assiette bien garnie du fameux Montréal Raclette Party, l’événement signature de la programmation qui aura lieu le soir du lancement.

«Ça a tellement bien fonctionné l’an dernier que nous avons décidé de quadrupler l’expérience en offrant des soirées gourmandes chaque vendredi, notamment un repas de Noël typiquement québécois et une soirée alsacienne avec choucroute géante», renchérit Mme Basbous.

Le chef Frédéric Chamand, fondateur du restaurant Marmite Su’l Feu dans Saint-Henri, concoctera également un menu spécial, le 14 décembre, qui fera voyager les visiteurs jusqu’à l’île de la Réunion. D’autres bonnes adresses du Sud-Ouest seront de la partie, dont le Zibo! Griffintown et Mignon Churros & Nougat Mtl du marché Atwater.

Comme nouveauté cette année, le Chaudron Gourmand, un restaurant avec places assises aménagé dans une yourte au décor enchanteur, accueillera les visiteurs désirant prendre une bouchée et siroter des cocktails bien au chaud.

Inclusion

L’idée de tenir un événement d’une aussi grande ampleur en plein cœur d’un arrondissement occupé par plus de 40% de personnes vivant sous le seuil de la pauvreté est de permettre à tous de vivre la magie du temps des Fêtes.

«Noël rime souvent avec consumérisme, mais c’est aussi synonyme de rassemblement, partage et découvertes. Et c’est en plein l’esprit du Village de Noël de Montréal. Tout le monde peut participer et se sentir inclus», souligne le maire du Sud-Ouest, Benoit Dorais.

Plusieurs activités gratuites figurent au programme, notamment les ateliers créatifs, les projections cinématographiques extérieures et les spectacles musicaux, sans oublier la présence du père Noël et ses lutins. Les visiteurs pourront également aller à la rencontre de nombreux artisans du coin et se procurer à moindre coût des objets faits main créés à partir de matériaux recyclés.

Les organisateurs envisagent que près de 100 000 personnes se déplaceront afin d’assister aux festivités de Noël dans le Sud-Ouest, soit près de cinq fois plus que l’an dernier en raison des nouvelles installations et des villages éphémères.

Vous pouvez consulter la programmation complète ici