4e édition de Magie Polaire

L’événement Magie Polaire marquera à nouveau le début du temps des Fêtes cette année à Ville-Émard. Pour cette 4e édition, qui se déroulera un samedi plutôt qu’un dimanche, la Société de développement commercial (SDC) – Monk a prévu une toute nouvelle programmation. La présence du père Noël et la cérémonie d’illumination du sapin de 3 m de haut ne dérogeront toutefois pas à la tradition.

Parmi les nouveautés, on retrouve notamment un atelier éducatif avec des oiseaux de proie et des biologistes, une exposition de motoneiges antiques, une démonstration de sculpture sur glace ainsi qu’une halte chauffe-cœur où il sera possible de faire griller des guimauves.

«On a toujours à cœur d’en faire plus et de se renouveler pour faire de cet événement un incontournable de Montréal. L’idée est de satisfaire le plus grand nombre de personnes possible, pas uniquement les enfants avec le père Noël, mais aussi les personnes plus âgées», explique la directrice générale de la SDC – Monk, Marie-Josée Choquette.

Ses nouvelles activités seront agrémentées de la présence de marionnettes géantes, des performances des écoles de danse Julie Lemieux et Chantal Renaud ainsi que de la lecture de contes et récits par le groupe «Tricotés serrés».

Des bénévoles de l’Armée du Salut, nouveau partenaire de la SDC – Monk, présenteront également une fanfare de Noël en plus d’assurer un service de cantine, alors que l’organisme Station Famille sera sur place pour vendre des biscuits. La pâtisserie Avec le temps, établie sur le boulevard Monk, offrira aussi des confiseries, des viennoiseries et des boissons chaudes.

La cérémonie d’illumination du sapin de Noël géant clora les activités, comme à l’habitude.

Chaque année, près de 5000 personnes assistent aux festivités organisées par la SDC – Monk avec l’aide de nombreux partenaires dont le Service de police de la Ville de Montréal, l’arrondissement et la Caisse Desjardins du Sud-Ouest.

L’événement Magie Polaire aura lieu le 1er décembre de 13h à 16h au parc Garneau (boulevard Monk).