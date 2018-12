Améliorer le sort des moins nantis, une priorité pour Marc Miller

La situation précaire de plusieurs familles de l’arrondissement préoccupe le député fédéral de la circonscription de Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Îles-des-Sœurs, Marc Miller, qui compte en fait sa priorité en 2019. Il souhaite aider à la construction de logements abordables et continuer d’octroyer un soutien financier aux familles moins nanties afin de leur permettre une certaine stabilité.

«Le Sud-Ouest est un des quartiers les plus pauvres du Canada, souligne le député. Cette année, près de 7000 familles ont pu bénéficier d’allocations familiales, grâce à un investissement de 54 M$ et on souhaite poursuivre dans cette direction.»

Attentif au phénomène de l’embourgeoisement qui touche particulièrement le Sud-Ouest, M. Miller souhaite également mettre en application la nouvelle Stratégie nationale sur le logement du Canada. Ce plan de 40 G$ permet la construction de nouveaux immeubles et la réfection du parc locatif existant.

La Canada Malting, une ancienne malterie dans Saint-Henri convoitée par des organismes du quartier afin d’en faire un projet 100% communautaire avec logements sociaux, n’est toutefois pas le site qu’il privilégierait.

«Il y a beaucoup d’entraves, notamment la décontamination. D’autres lieux pourraient être plus souhaitables financièrement, dit-il. Je n’exclus pas le projet, mais je ne l’appuierai pas tant qu’il n’y aura pas un plan d’affaires concret.»

Élections

L’année 2019 sera marquée par la prochaine campagne électorale fédérale. M. Miller sollicitera un deuxième mandat. Celui qui assume le rôle de député depuis 2015 compte multiplier les apparitions publiques afin de connaître les besoins des électeurs, malgré un horaire chargé à Ottawa en tant que secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones.

«Il n’y a déjà pas assez d’heures dans ma journée, rigole-t-il. En campagne électorale, c’est 24h sur 24, 7 jours sur 7 parce que je veux prendre le temps d’aller à la rencontre des électeurs, que ce soit par le porte-à-porte ou par des événements.»

Les élections fédérales sont prévues le 21 octobre.