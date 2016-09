Une course au profit de Famijeunes

Les sportifs, même les parents avec des enfants en poussette, sont attendus le 10 septembre sur la ligne de départ de la première course organisée au profit de Famijeunes.

Les coureurs ont le choix entre des parcours de 1, 3 et 10 km.

Les courses de 1 et 3 km se dérouleront autour du parc Sir Georges-Étienne Cartier, dans Saint-Henri.

Le départ de la course de 10 km se fera au parc René-Lévesque, dans Lachine. Elle prendra fin au Gédéon-de-Catalogne. Les participants emprunteront un tracé le long du canal de Lachine. Cette course sera chronométrée et sanctionnée par la Fédération québécoise d’athlétisme. Le gagnant recevra 3 billets pour un vol aller-retour Montréal-Toronto.

Le tirage de prix sera effectué parmi les participants des courses de 1 et 3 km.

Il y aura de l’animation de 9h à 12h au parc Parc Sir Georges-Étienne Cartier.

L’activité permettra d’amasser des fonds au profit du centre Famijeunes, qui offre des services aux familles moins favorisées des quartiers Saint-Henri et Petite-Bourgogne.

«Nous voulons montrer qu’il se fait de belles choses pour rassembler les familles», souligne Julia Iraheta, coordonnatrice aux communications et aux collectes de fonds.

Le parc Sir Georges-Étienne Cartier est situé à l’angle des rues Notre-Dame Ouest et Square-Sir-George-Étienne-Cartier. L’inscription se fait en ligne jusqu’au 4 septembre sur le site coursefamijeunes.com.