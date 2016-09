L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du Sud-Ouest. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte de 75 mots maximum, au plus tard le lundi précédant la parution, à: redaction_lavoixpop@tc.tc.

Journée internationale des entendeurs de voix

La journée internationale des entendeurs de voix sera soulignée le 14 septembre au cinéma Beaubien. Impact, un organisme en santé mentale situé dans la Petite-Bourgogne, a mis sur pied il y a trois ans un groupe d’entraide pour les entendeurs de voix. Il se réunit tous les mardis de 16h30 à 18h. Renseignements au 514 939-3132.

Inscriptions à Famijeunes

La programmation complète pour l’automne de l’organisme Famijeunes est maintenant disponible sur son site Internet. Les inscriptions auront lieu au Rond-point dès la deuxième semaine de septembre. L’organisme propose plusieurs ateliers, dont le groupe «relation parents-enfants», qui met en valeur l’importance du rôle des parents dans toutes les sphères de l’éducation de leurs enfants de 6 à 12 ans. Un groupe pour rencontrer d’autres parents, échanger sur ses questionnements, ses préoccupations et ses bons coups. Début des rencontres dans les dernières semaines de septembre et service de garde offert pendant les rencontres.

Inscriptions aux ateliers du CEDA

Les ateliers du CÉDA sont de retour. On trouve notamment au programme des ateliers de peinture, de céramique, d’exercices doux, de taï chi avancé et de conversation anglaise. La période des inscriptions a commencé. Elle se poursuit jusqu’au 23 septembre, du lundi au vendredi de 9h à 16h. La session commence le 26 septembre et se termine le 16 décembre. Pour connaître les horaires et les niveaux: 514 596-4422 ou au http://www.ceda22.com.

Choristes recherchés

Situé dans Émard, le Chœur heureux est à la recherche de choristes. Aucune expérience n’est nécessaire. Le répertoire est principalement constitué de chansons populaires francophones et anglophones, incluant les chants de Noël. À compter de septembre, les répétitions auront lieu les lundis de 17h à 19h dans un local situé sur la rue De La Vérendrye, près de la rue de l’Église. Le chœur fait partie des chorales du chef Bernard Houde (www.bernardhoude.net/). Renseignements: Éliane Martineau au 514 766-9580 ou à martineaueliane180@gmail.com.

Perte de poids: groupe de soutien

Take Off Pounds Sensibly (TOPS) est un organisme sans but lucratif qui offre un soutien continu et des conseils pour la perte de poids. Un groupe se rencontre tous les mercredis de 18h30 à 19h30 dans la cuisine de l’église Holy Cross. L’entrée se trouve à l’arrière au 1960 rue Jolicoeur. Renseignements: Betty au 514 769-7856, Ella au 514 937-6392 poste 201 ou Teresa Monette au 514 367-0786.

Jeu sur l’histoire des femmes du Sud-Ouest

Vous aimez les jeux de société? Expérimenter et jouer à des jeux variés vous anime? Si en plus vous aviez l’opportunité de participer à la création collective d’un jeu de société sur l’histoire des femmes du Sud-Ouest et de Saint-Henri, ce serait la partie parfaite? Notre nouvelle activité, «Jeux de dames», se tient au Centre communautaire des femmes actives situé au 4500, Saint-Antoine Ouest. Pour savoir quand a lieu cette activité gratuite, comment s’inscrire ou pour toute autre information, on appelle au 514 989-7320.

Parents-Conteurs

Les parents qui aimeraient lire des histoires à des enfants de moins de 5 ans sont invités à devenir parents-conteurs dans Émard–Côte-Saint-Paul. Au programme: initiation à la lecture de conte, visite des lieux de lecture, choix de livres à la bibliothèque, billets d’autobus fournis et plaisir partagé. Les personnes intéressées doivent contacter Nicole Gladu de l’École des parents au RESO au 514 931-5737 poste 278.

Service à l’allaitement

Service gratuit d’aide à l’allaitement, sous forme de jumelage téléphonique entre des mères et des marraines. Pour un besoin de marraine ou devenir bénévole de Nourrice-Source Montréal, secteur Verdun-Émard : 514 766-0546 poste 54711.