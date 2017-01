L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du Sud-Ouest. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte de 75 mots maximum, au plus tard le lundi précédant la parution, à: redaction_lavoixpop@tc.tc.

Conférence sur Marguerite Bourgeoys

Membre de l’Assemblée nationale de 1981 à 2008, Louise Harel sera à la Maison Saint-Gabriel le 12 janvier, à 19h30, pour donner une conférence sur Marguerite Bourgeoys, fondatrice de la Congrégation de Notre-Dame. Renseignements au 514 935-8136. La Maison Saint-Gabriel est située au 2146, place Dublin, à Pointe-Saint-Charles.

Aide à l’emploi

PME MTL Grand Sud-Ouest offre un service de placement gratuit aux personnes à la recherche d’un emploi demeurant à Lachine, LaSalle, Verdun ou le Sud-Ouest. L’organisme leur offre du coaching personnalisé et présente leur candidature à des entreprises. Plusieurs entreprises du Grand Sud-Ouest recrutent dans divers domaines: commis et vendeur aux pièces, agent de soutien administratif, opérateur de production, commis d’entrepôt, professionnel et programmeur en T.I, assembleur. Les personnes pourront postuler lors de la séance d’information qui aura lieu le 16 janvier à 9h30 au 3617, rue Wellington, Verdun. Pour information, on contacte Carine Minga au 514 765-7061ou à cminga@pmemtl.com.

Danse à l’Âge d’or Saint-Zotique

Le Club de l’âge d’or Saint-Zotique invite les personnes de 50 ans et plus qui aiment bouger à prendre part à ses danses. L’entrée ne sera que de 5$ pour la première visite. Des danses sont prévues les vendredis 13 janvier, 10 février et 10 mars à compter de 19h30. Il y aura un petit goûter à la fin de la soirée. Il y a aussi des cours de danse le mercredi à 13h ainsi que du billard tous les jours. Pour plus d’information on contacte Normand Turcotte au 450 632-5446. L’organisme est situé au 75, Square Sir-Georges-Étienne-Cartier.

Madame Prend Congé

Madame Prend Congé, le centre de femmes de Pointe-Saint-Charles, propose des matins discussions en janvier. Le 17 janvier il sera question des femmes trans. Le 24 janvier, les participantes pourront en apprendre davantage sur leurs droits en matière de soins de santé. Soin de fin de vie: qu’est-ce que cela implique? sera le sujet abordé le 31 janvier. Le centre est ouvert de 9h à 16h du lundi au vendredi. Il est situé au 1900, Grand Trunk. Renseignements au 514 933-2507 et au http://www.madameprendconge.com.

Testament et mandat d’inaptitude

Le 18 janvier à 18h30, à la bibliothèque Saint-Henri, le Réseau Pro Bono présentera une conférence d’information juridique sur le testament et le mandat d’inaptitude. À la fin de la séance, un participant aura droit à un testament gratuit, signé par un notaire.

Accompagnement de personnes en fin de vie

L’organisme Albatros-Montréal recrute actuellement des participants pour sa formation de 36 heures en accompagnement de personnes en soins palliatifs et en fin de vie. Le groupe entamera les rencontres le 15 mars, pour 12 mercredis soirs. Accompagner signifie être présent pour le malade, à ses côtés, dans le plus grand respect de son cheminement et de son rythme. Inscription en cours. Pour plus d’information: 514 255-5530 ou info@albatros-mtl.ca.

Friperie 1960 & 1966 Centre

Madame Prend Congé, le centre de femmes de Pointe-Saint-Charles, rappelle que les friperies 1960 & 1966 Centre offrent des vêtements pour toute la famille, lavés, repassés, réparés et vendus à prix très abordables. Elles sont ouvertes de 9h à 17h les lundi, mardi, mercredi et vendredi et de 11h à 19h le jeudi. Les friperies, qui acceptent les dons de vêtements et d’accessoires de maison, ont toujours besoin de bénévoles pour le triage, le lavage des vêtements et autres tâches. Renseignements au 514 939-9157 et au 514 937-0817.

Groupe sur l’accumulation compulsive

Un groupe de parole sur l’accumulation compulsive (hoarding) pour les gens du Sud-Ouest de Montréal et de Verdun se rencontre le deuxième mercredi de chaque mois, de 19h à 20h30, au CLSC de Verdun, 400, rue de l’Église, salle 351. Information au 514 933-7541 postes 58442.