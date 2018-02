Agenda communautaire 8 février

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du Sud-Ouest. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte de 75 mots maximum, au plus tard le lundi précédant la parution, à: redaction_lavoixpop@tc.tc

Mardis gras

La Maison Saint-Gabriel vous invite, ce mardi 13 février à 19h30 au pavillon Catherine-Crolo, à renouer avec la tradition du Mardi gras, autrefois jour de fête avant d’entamer la période du carême. Une soirée-spectacle sera animée par Francis Désilets, Marc-André Fortin, Éric Michaud et Alexis Roy. Droits d’entrée: 20$ taxes incluses. Réservation: 514 935-8136.

Atelier solutions aux dettes

L’ACEF du Sud-Ouest vous propose un atelier gratuit pour apprendre comment rembourser vos dettes, qui aura lieu le mardi 27 février dans ses bureaux au 6734, boulevard Monk. Pour s’inscrire: 514 362-1771 poste 0 ou acefsom@consommateur.qc.ca

Préparation à l’emploi

Le SORIF invite les femmes cheffes de famille monoparentale qui désirent faire un retour au travail ou aux études à s’inscrire maintenant au programme préparatoire à l’emploi qui débutera le 19 mars.

Cours sur le budget

L’ACEF du Sud-Ouest offrira une formation de trois rencontres pour aider les résidents à équilibrer leur budget, éviter les dettes ou s’ajuster à une nouvelle situation les mardis 6,13 et 20 février de 18h30 à 21h dans ses bureaux au 6734, boulevard Monk. Coût; 75$/personne ou 120$/2 personnes. Pour s’inscrire: 514 362-1771 poste 0.

Bottin Or 2018

Le Bottin Or 2018, une source d’information pour les personnes âgées de 55 ans et plus résidant dans le Sud-Ouest et Verdun, est maintenant disponible et gratuit. Sous le thème «des milieux de vie favorables à proximité», cette édition a été réalisée par le centre de santé des aîns du Sud-Ouest et de Verdun, situé au 5260, rue de Verdun. Pour obtenir une copie: 514 419-2929 poste 403.

Concours semaine intergénérationnelle

En l’honneur de la 1ère édition de la Semaine québécoise intergénérationnelle, qui se tiendra du 20 au 26 mai, un concours a été lancé par l’organisme à but non-lucratif Intergénérations Québec. Ceux qui ont mis en place une activité intergénérationnelle entre juin 2017 et mai 2018 pourront y participer en soumettant leur projet avant le 18 mars à intergenerationsquebec.org.

Ski de fond et raquette

L’organisme Naturafond organisera des sorties de ski de fond et de raquette en autocar nolisé tous les dimanches à partir du 7 janvier. Le départ se fera au métro Angrignon à LaSalle. Pour information ou inscription: naturafond.ca.