Propriétaire de chien recherché

Un caniche d’une dizaine de livres s’est fait attaquer lors de sa promenade quotidienne sur le bord des berges, fin septembre. Mort quelques minutes plus tard d’une hémorragie interne sur la table du vétérinaire, ses maîtres cherchent à identifier la propriétaire du chien qui a tué le leur.

L’adolescente de la famille Gulliotti promenait son caniche lorsqu’un chien de race Husky ou Malamute de l’Alaska s’est dégagé de son collier et lui a foncé dessus. Il l’a mordu et tenu dans sa gueule, jusqu’à ce que l’un des témoins intervienne au coin des rues LaSalle et Valiquette.

En deuil de leur Rocco, ses maîtres cherchent à identifier la propriétaire de l’autre chien qui s’est sauvée après l’incident. Ils veulent s’assurer qu’un tel événement ne se reproduise pas. La dame recherchée a une cinquantaine d’années, est mince et mesure environ 1 mètre 65. L’incident s’est produit le 23 septembre vers 16h.

Toute personne qui aurait des informations au sujet de l’incident peut communiquer avec le poste de quartier 16 au 514 280-0116.