Conseil en bref

Règlement

Une entente hors Cour a été conclue entre la Ville de Montréal et le Réseau d’entraide de Verdun. L’organisme recevra 110 000$ en capital, intérêts et frais pour clore la poursuite intentée en 2015 et modifiée par la suite. Une clause de confidentialité empêche les parties de dévoiler les détails de l’arrangement. L’organisme poursuivait la Ville en dommages et intérêts pour perte de jouissance d’un local loué, mal entretenu.

Zonage

Le projet de modification du règlement de zonage concernant les terrains adjacents à la future station REM de la Pointe-Nord de L’Île-des-Sœurs a été retiré. «On va arriver avec un plan d’urbanisme pour l’ensemble du secteur», a affirmé le maire Jean-François Parenteau. L’arrondissement ne voulait pas altérer l’aspect légal du secteur pour une modification qu’elle projetait d’une façon temporaire.

Sécurité

Deux résidents de L’Île-des-Sœurs ont pris la parole pour dénoncer la vitesse des voitures, tout comme le partage de la route avec les piétons et les cyclistes. Ils ont souligné le manque de surveillance policière sur l’île et leur inquiétude face aux nombres grandissants d’accidents impliquant des vélos. Ils suggéraient l’installation de radar pour la vitesse. Ils ont ensuite pu s’entretenir avec le chef du poste de quartier 16, M. Yves Larocque.

Accessibilité

Une clause dérogatoire a été accordée pour un projet de démolition puis de construction de deux bâtiments totalisant dix logements sur la rue Argyle. Dans une optique de développement durable et avec le tiers des Verdunois aux prises avec des limitations fonctionnelles, l’arrondissement a réussi à transformer une proposition du promoteur d’y faire un logement adapté, plutôt qu’adaptable.

Affichages

Des plaintes formelles ont été déposées envers certains partis politiques qui n’ont pas respecté la loi concernant l’installation de leurs pancartes électorales. Certains étaient accrochés aux arbres, dans les parcs, sur les ronds-points, ce qui pouvait en plus nuire à la visibilité des conducteurs. Les candidats ont jusqu’au 15 octobre pour enlever leurs pancartes. Parallèlement, il a été rappelé aux élus municipaux que certaines de leurs pancartes étaient toujours présentes sur le territoire.