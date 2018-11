Combattre l’obsolescence programmée

Les résidents de Verdun ont pu profiter gratuitement d’un atelier de réparation d’appareils informatiques, la semaine dernière, à la mairie d’arrondissement. Appelé Réparothon, ce premier événement à l’arrondissement a été organisé par la Maison de l’environnement, en partenariat avec l’organisme Insertech et la Caisse Desjardins.

Des techniciens et des bénévoles étaient disponibles pour réparer ordinateurs, tablettes et téléphones intelligents. Initiés dans une optique de partage des connaissances, les participants ont pu apprendre des notions de base sur l’entretien de leurs appareils afin de prolonger leur durée de vie et lutter contre l’obsolescence programmée.

Pour plus d’infos

514 596-2842

insertech.ca