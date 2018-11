Fraude bitcoin à Verdun

La monnaie virtuelle bitcoin est au cœur d’une procédure de fraude qui a fait trois victimes cette année à Verdun. Les malfaiteurs passent des appels téléphoniques au nom de l’Agence du revenu du Canada, prétextant une dette d’impôt impayée. Ils affirment à la personne ciblée que si elle ne paie pas, elle sera arrêtée et pourrait être envoyée en prison pour plusieurs mois. Ils insistent pour que la victime reste au téléphone le temps de la transaction et demande à ce qu’un dépôt en argent comptant soit fait dans un guichet de la crypto monnaie. Si vous recevez un appel frauduleux, vous pouvez immédiatement raccrocher et vous informer sur le site internet du Centre antifraude du Canada ou auprès du poste de quartier 16.

Pour plus d’infos

antifraudcentre-centreantifraude.ca

514 280-0116