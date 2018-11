Retour de la ruelle hantée de Verdun

Pour une troisième année consécutive, la ruelle hantée de Verdun est revenue en force, avec plusieurs ajouts pour animer la soirée de fête.

La boucle hantée des ruelles Argoulets et Desroses, situées entre les rues Verdun et Wellington, s’est développé encore un peu plus cette année pour prolonger le plaisir de la fête, tout en gardant un parcours sécuritaire.

Le camion restaurateur Das Food Truck s’est greffé à l’événement avec de la nourriture à saveur allemande. Autre nouveauté, la rue Melrose a été fermée à la circulation par un camion de la caserne de pompiers de Verdun. Le service de police a aussi été présent avec des cadets qui se sont assuré du bon déroulement.

«On sentait que les gens l’attendaient, cette fête-là, je m’en faisais parler régulièrement par des gens, des enfants à l’école, des parents», a confié l’un des organisateurs, Philippe Rivet, qui rappelle que l’an passé, plus de 2 000 visiteurs avaient fait le déplacement.

La centaine de familles des deux ruelles se remet à la tâche en préparant décoration, musique et incontournables friandises. Elles pourront aussi compter sur l’animation d’artistes de l’École de cirque de Verdun qui viendront rajouter leur touche à l’ambiance déjà festive.