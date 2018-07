Améliorer les déplacements à Verdun

Les automobilistes devront mettre la pédale douce. S’ils pouvaient jusque-là rouler à 40 km/h autour des écoles, ils devront respecter le 30 km/h et la même limite sera imposée sur la rue Wellington. Ces changements font suite à l’adoption du Plan local de déplacement (PLD) qui souhaite sécuriser les zones scolaires et améliorer l’aménagement du réseau cyclable.

Adopté en septembre 2017, le PLD entraîne nouveaux aménagements dans l’arrondissement.

Des poteaux de ralentissements, appelés bollards, seront installés à plusieurs endroits afin de faire respecter la nouvelle signalisation. De nouvelles avancées de trottoir seront aménagées pour permettre aux piétons de traverser de façon plus sécuritaire. Des dos d’ânes seront ajoutés à proximité des parcs et des écoles en vue de ralentir la circulation.

L’installation de ces nouveaux éléments se fera en même temps que d’autres travaux de réfection de rues.

Sas vélo

Le PLD prévoit aussi l’aménagement de trois sas vélo qui sont des espaces réservés aux cyclistes, situés aux intersections régies par des feux de circulation, à l’avant des voitures. Les pistes cyclables sélectionnées sont celles des rues Wellington, de Verdun et Bannantyne. Ce changement vise à faciliter les virages des vélos et permettre un démarrage plus rapide devant les automobiles.

Sur les bandes cyclables des rues de l’Église et Galt, deux zones tampons seront ajoutées pour contrer l’emportiérage.

Par la suite, un raccord éventuel des pistes cyclables de L’Île-des-Sœurs donnera lieu à des travaux préparatoires afin de relier dans le futur la piste de la Pointe-Nord.

Des supports à vélo additionnels seront testés cet été en milieu de tronçon dans trois rues locales pour l’utilisation des résidents du secteur.

Cet automne, des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière seront faites par le Poste de quartier 16. Destinées aux élèves, aux parents et aux conducteurs automobiles, elles aborderont la cohabitation harmonieuse entre les usagers de la route.