Conseil d’arrondissement de Verdun en bref

Urbanisme

L’arrondissement a modifié la réglementation encadrant le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) pour y augmenter le nombre de membres. Il sera maintenant composé de sept membres citoyens, deux élus et du maire.

Consultation publique

La Ville de Montréal invite les citoyens à participer à une consultation publique au sujet du développement de la partie nord de L’Île-des-Sœurs, le 18 septembre au Centre communautaire Elgar, à partir de 18h45. Inscriptions: realisonsmtl.ca.

Plantation d’arbres

Un contrat de 280 000$ a été octroyé à la compagnie Pépinière jardin 2 000 pour la plantation d’arbres dans l’arrondissement. Des feuillus, conifères et arbustes seront replantés pour un total de 330 plants.

Financement

Des contributions financières ont été accordées à différents organismes. Camp Énergie a reçu 17 000$, la Chambre de commerce et d’industrie du Sud-Ouest a reçu 5 000$ et le Réseau Affaires Verdun a reçu 3 000$. Bouger et vivre a également obtenu l’autorisation d’utiliser gratuitement un local du Centre communautaire Marcel-Giroux pour un an.

Café des retraités

Une pétition a été déposée à la suite de la décision de l’arrondissement de reprendre possession du local du chalet du parc Arthur-Therrien qui, depuis cinq ans, est destiné au café des retraités. La fermeture est prévue pour décembre, mais les élus se sont engagés à organiser une rencontre et tenter de relocaliser les cols bleus de Verdun.

Centre aquatique

La construction de la première piscine municipale intérieure de l’arrondissement débutera en 2022 dans le nouveau pôle culturel et récréosportif de Verdun et devrait ouvrir en 2024. Sa facture est évaluée à 34 M$. Le maire d’arrondissement a annoncé la possibilité d’un second centre à L’Île-des-Sœurs, jumelé avec la future école.

Signalisation

Un résident a souligné qu’il demande depuis cinq ans que la signalisation soit améliorée dans l’arrondissement, notamment pour indiquer la présence de la Maison Nivard-De Saint-Dizier. La directrice de la culture, des sports, loisirs et du développement social, Nicole Olivier, a assuré qu’une réponse serait apportée lors du prochain conseil prévu le 2 octobre.